Стесняешься, волнуешься и негде почитать стихи? Эта тусовка для тебя. Каждый может выступить в Ионотеке. Свои собственные стихи, можно под минус или даже стендап — тут можно абсолютно всё. Заявка на выступление — в личку организатору в вк.