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Поэтический слэм

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Стесняешься, волнуешься и негде почитать стихи? Эта тусовка для тебя. Каждый может выступить в Ионотеке. Свои собственные стихи, можно под минус или даже стендап — тут можно абсолютно всё. Заявка на выступление — в личку организатору в вк.

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