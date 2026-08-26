Поэтический слэм
Лиговский 50 корпус 16
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Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Стесняешься, волнуешься и негде почитать стихи? Эта тусовка для тебя. Каждый может выступить в Ионотеке. Свои собственные стихи, можно под минус или даже стендап — тут можно абсолютно всё. Заявка на выступление — в личку организатору в вк.
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