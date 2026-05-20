Мастер-класс по изготовлению морского узла в рамке. Это возможность погрузиться в атмосферу мореплавания и освоить основы мастерства морского узловязания. Получившие узлы будут оформлены в рамку, и получившееся панно станет украшением для дома или дачи. Все необходимые материалы входят в стоимость.