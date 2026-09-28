Небанальные лекции, мастер-классы и экскурсии для расширения кругозора и приобретения новых умений.

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Глядя, как школьники и студенты по утрам отправляются на занятия, мы подумали: учиться можно не только по расписанию. Собрали лекции и мастер-классы для тех, кто хочет узнавать новое и получать удовольствие от самого процесса. Ведь новые знания — это не только польза, но и повод сменить обстановку и вдохновиться.

Мы решили отойти от привычных форматов вроде «Рисуем картину за три часа» или «О чём на самом деле писал Достоевский» и найти занятия, которые увлекают не только содержанием, но и самим процессом.

Итак, что по лекциям?

Мозг устроен сложно, страхи иногда живут своей жизнью, инквизиция умела портить людям вечер, а Дейнека, Эдвард и Белла помогают во всём этом разобраться — или хотя бы красиво отвлечься. В этой подборке можно изучить, как мы думаем, чего боимся и что создаём. Осторожно: после лекции о мозге ты можешь начать анализировать даже собственный выбор лекции.

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Казань

Главные развилки эволюции Многое в процессе эволюции случается случайно. Станут ли потомки хищными или рас... 3 октября Отель Ривьера, улица Фатыха Амирхана, 1 от 2000₽ Как не воспитать серийного убийцу Путь от рождения до взрослости: что формирует личность ребёнка. Каждый родитель... 9 октября улица Академика Королёва, 47 от 2000₽

Нижний Новгород

Главные развилки эволюции Многое в процессе эволюции случается случайно. Станут ли потомки хищными или растительноядными, заселят ли север или юг, станут ли умными или останутся тупенькими? Интрига сохраняе... 4 октября Технопарк «Анкудиновка», улица Академика Сахарова, 4 от 2200₽

Кемерово

Два гения, одна империя: история Chanel Новая встреча от «Кутюрной». Коко Шанель дала женщинам свободу и стиль. Карл Лагерфельд — видение и будущее моды. Поговоришь о том, как создавался легендарный бренд, как менялась... 11 октября Караоке-клуб «Соловей», пр. Ленина, 91 2000₽

Поработаем руками, а может, и ногами — мастер-классы на любой вкус

Если жизнь — театр, то пора освоить не только роль, но и реквизит: приготовить кабачок, вышить сюжетный поворот, выдуть вазу и написать всё это красивым почерком. С чего начать — решать тебе.

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Казань

Новосибирск

Кемерово

Куда теперь? На экскурсию!

Погода непредсказуема — чего ещё ждать от осени? Поэтому у нас есть варианты, чем заняться и на улице, и в помещении. Просто помни: одежда и обувь должны быть удобными.

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирск