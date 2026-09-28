Глядя, как школьники и студенты по утрам отправляются на занятия, мы подумали: учиться можно не только по расписанию. Собрали лекции и мастер-классы для тех, кто хочет узнавать новое и получать удовольствие от самого процесса. Ведь новые знания — это не только польза, но и повод сменить обстановку и вдохновиться.
Мы решили отойти от привычных форматов вроде «Рисуем картину за три часа» или «О чём на самом деле писал Достоевский» и найти занятия, которые увлекают не только содержанием, но и самим процессом.
Итак, что по лекциям?
Мозг устроен сложно, страхи иногда живут своей жизнью, инквизиция умела портить людям вечер, а Дейнека, Эдвард и Белла помогают во всём этом разобраться — или хотя бы красиво отвлечься. В этой подборке можно изучить, как мы думаем, чего боимся и что создаём. Осторожно: после лекции о мозге ты можешь начать анализировать даже собственный выбор лекции.
Москва
Судьи выносят больше обвинительных приговоров ближе к обеденному перерыву, потом...
от 1400₽
На ужине ты погрузишься в эпоху расцвета Испанской инквизиции — времени, когда молчание могло стоить жизни, а подозрение превращалось в приговор. Ты больше узнаешь о ведьмах и кострах, знаменитом «М...
Большой разговор о цвете власти, палачей и страсти. Пикассо однажды сказал: «Я хотел бы знать лишь одно – что такое цвет». Цвета повсюду, они окружают нас с детства, но мы об этом не задумываемся. П...
Анализ ДНК из древних захоронений позволяет установить не только то, кто умер, н...
от 2000₽
Она совершила роковую ошибку или смело выбрала своё женское счастье? Можно ли с...
3500₽
Санкт-Петербург
Подними руку, если это про тебя: когда хорошо не считается и нужно идеально, люб...
Бесплатно
Какой была старая добрая викторианская Англия, на фоне которой разворачивались истории о легендарном сыщике? На лекции поговорят о том, как «уютная наполненность» интерьера и продуманная упорядоченнос...
Петербургские музыканты Полина Красовская (скрипка) и Олеся Морозова (фортепиано...
от 1500₽
Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...
3600₽
Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...
3600₽
Судьи выносят больше обвинительных приговоров ближе к обеденному перерыву, потом...
от 1700₽
Екатеринбург
Еда в литературе — это всегда больше, чем просто топливо для героев. Это маркер эпохи, социальный статус и даже инструмент сатиры. В ходе встречи спикеры разберут две параллельные линии: «вкусное» нас...
Начнёшь с литературного контекста: трансформации готического романа, изменения образа вампира и появления нового типа романтического сверхъестественного героя. Поговоришь о том, как Стефани Майер пере...
Казань
Многое в процессе эволюции случается случайно. Станут ли потомки хищными или рас...
от 2000₽
Путь от рождения до взрослости: что формирует личность ребёнка. Каждый родитель...
от 2000₽
Нижний Новгород
Многое в процессе эволюции случается случайно. Станут ли потомки хищными или растительноядными, заселят ли север или юг, станут ли умными или останутся тупенькими? Интрига сохраняе...
от 2200₽
Кемерово
Новая встреча от «Кутюрной». Коко Шанель дала женщинам свободу и стиль. Карл Лагерфельд — видение и будущее моды. Поговоришь о том, как создавался легендарный бренд, как менялась...
2000₽
Поработаем руками, а может, и ногами — мастер-классы на любой вкус
Если жизнь — театр, то пора освоить не только роль, но и реквизит: приготовить кабачок, вышить сюжетный поворот, выдуть вазу и написать всё это красивым почерком. С чего начать — решать тебе.
Москва
Сваляйте придурка или любую другую дебильную рожицу из своей фантазии. Медитативное занятие - валяние шерстью расслабляет. Отмена и перенос записи возможны не позднее чем за 24 часа до начала мастер-...
Не знаешь, куда девать кабачки? Думаешь, передарить коллеге, соседу или другу? Есть идея лучше! На мастер-классе тебе раскроют секреты, как обращаться с цукини тремя совершенно разными способами: зам...
А если на сцене нет правильного ответа? Представь ситуацию, в которой ты не знаешь, что сказать дальше. Нужно быстро придумать ответ, продолжить диалог и при этом не растеряться. Именно этому будешь...
Стыдно? Стыдно тем, у кого видно. А кто выпячивает и выворачивает наружу, тому по кайфу. Просто представь себе, что можно быть самим собой, дурачиться, болтать глупости и тебе за это ничего не будет....
Мастер-класс будет интересен всем, кто хочет научиться создавать прекрасные и уникальные изделия с помощью современной вышивки. Эскизы будут предоставлены. Для вышивки можно взять с собой любую толст...
Санкт-Петербург
На мастер-классе ты сможешь сделать очаровательную миниатюрную вазу из стекла в форме капли с пузыриками внутри, которая станет прекрасным украшением любого интерьера. Цвет стекла прозрачный с вкрапле...
В непринуждённой атмосфере тебе расскажут всё о фурнитуре: наименования, покрытия, производители, характеристики. Поговоришь про натуральные камни и то, как определить какие самые распространённые мин...
Тебя ждёт уютная атмосфера, музыка, фуршет, общение и знакомство с новыми людьми, творческий мастер-класс и отличное настроение. Программа: – Фуршет с закусками и игристым вином; – Варение свечи в н...
Разберёшься в панкейках и раскроешь секреты пышности! Каждый участник пожарит свою высокую стопку, а потом сделает бурбоновое масло, розовый крем и соберёт «Криминальные » и малиновые панкейки. Маст...
Екатеринбург
Быть фараоном — задача не из простых, священнодействия, пиры, подданные. Всё это может вскружить голову, но не отчаивайся — тебе помогут на пути великого правителя и начнут с твоего имени. Да-да, пр...
Тебя ждёт Воскресный фотолагерок с недавно вернувшимся из Японии плёночником Максимом Юдиным. Это полномасштабное мероприятие, которое продлится 4 часа, где ты послушаешь об экспрессивной фотографии...
Казань
Новосибирск
Кемерово
Мастер-класс для всех, кто влюблён в музыку от сообщества «Давай займёмся музыко...
Бесплатно
Мастер-класс, вдохновлённый абстрактными работами с мотивами природы. Тебя ждё...
1700₽
Куда теперь? На экскурсию!
Погода непредсказуема — чего ещё ждать от осени? Поэтому у нас есть варианты, чем заняться и на улице, и в помещении. Просто помни: одежда и обувь должны быть удобными.
Москва
Твоё банное путешествие начнётся с прогулки вдоль невидимой реки, на берегах которой стояло множество бань. А в конце 19 столетия появился здесь самый настоящий дворец! Банный! Комплекс Сандунов, в ...
Экскурсия по мастерской и совместная печать открыток наборным шрифтом на прессе Адана. Каждый участник печатает на открытке свою фразу — 21 символ, включая пробелы. Придумывай заранее, что написать! ...
Ну кто из нас хоть в раз жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал креп...
от 1700₽
Стартовав в парке Горького, пробежишь по московским набережным в сторону Ростовской и вернёшься обратно. Откроешь Москву с новой стороны. Дистанция: 12 км Беговой темп: 6.30 Примечание: Если на экск...
Прогулка по городу великих людей, среди гениев и талантов своего времени. Только здесь на каждом надгробии — знакомая фамилия. И за каждой фамилией — история великой жизни, достижений, подвигов, талан...
Санкт-Петербург
Исследуешь те улицы и дома, которые были задокументированы в романе. Поговоришь о событиях, вдохновивших писателя на работу. И взглянешь на Петербург Достоевского как на метафору душевных терзаний его...
Прикоснуться к истории легендарной рок-группы на улицах Петербурга. Для многих ценителей рок-музыки «Король и Шут» — это самая «петербургская» группа. Ты прогуляешься по местам города, связанным с ку...
Одна из самых интересных и необычных достопримечательностей Санкт-Петербурга. За...
2400₽
Твоя возможность заглянуть за кулисы великого кино, окунуться в мир творчества и...
от 1000₽
Один из старейших и красивейших садов страны откроется для тебя особенным образом: камерно, без толп и очередей, с увлекательным рассказом о «съедобных» экспонатах и дегустационной коробочкой, которую...
В майские праздники двери старинного Особняка Мясникова распахнутся, чтобы подар...
3500₽
Новосибирск
Экскурсия по Академгородку от тех, кто там родился, вырос, учился, работает и жи...
6500₽
Кстати, ты помнишь, что компанию для походов по обучающим событиям можно найти ?:)