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Где учиться новому с кайфом

Небанальные лекции, мастер-классы и экскурсии для расширения кругозора и приобретения новых умений.

Что будет в статье:

  1. - Итак, что по лекциям?
  2. - Поработаем руками, а может, и ногами — мастер-классы на любой вкус
  3. - Куда теперь? На экскурсию!

Глядя, как школьники и студенты по утрам отправляются на занятия, мы подумали: учиться можно не только по расписанию. Собрали лекции и мастер-классы для тех, кто хочет узнавать новое и получать удовольствие от самого процесса. Ведь новые знания — это не только польза, но и повод сменить обстановку и вдохновиться.

Мы решили отойти от привычных форматов вроде «Рисуем картину за три часа» или «О чём на самом деле писал Достоевский» и найти занятия, которые увлекают не только содержанием, но и самим процессом.

Итак, что по лекциям?

Мозг устроен сложно, страхи иногда живут своей жизнью, инквизиция умела портить людям вечер, а Дейнека, Эдвард и Белла помогают во всём этом разобраться — или хотя бы красиво отвлечься. В этой подборке можно изучить, как мы думаем, чего боимся и что создаём. Осторожно: после лекции о мозге ты можешь начать анализировать даже собственный выбор лекции.

Москва

Кто главный: ты или твой мозг?
Кто главный: ты или твой мозг?

Судьи выносят больше обвинительных приговоров ближе к обеденному перерыву, потом...

Аудиториум, улица Воздвиженка, 9

от 1400₽

по подписке
Арт-ужин «История Инквизиции: от охоты на ересь до охоты на ведьм»
Арт-ужин «История Инквизиции: от охоты на ересь до охоты на ведьм»

На ужине ты погрузишься в эпоху расцвета Испанской инквизиции — времени, когда молчание могло стоить жизни, а подозрение превращалось в приговор. Ты больше узнаешь о ведьмах и кострах, знаменитом «М...

по подписке
Арт-ужин: «Красный»
Арт-ужин: «Красный»

Большой разговор о цвете власти, палачей и страсти. Пикассо однажды сказал: «Я хотел бы знать лишь одно – что такое цвет». Цвета повсюду, они окружают нас с детства, но мы об этом не задумываемся. П...

Древняя ДНК и история эпидемий
Древняя ДНК и история эпидемий

Анализ ДНК из древних захоронений позволяет установить не только то, кто умер, н...

Аудиториум, улица Воздвиженка, 9

от 2000₽

Культограм: «Анна Каренина»
Культограм: «Анна Каренина»

Она совершила роковую ошибку или смело выбрала своё женское счастье? Можно ли с...

Джаз клуб «Эссе», Пятницкая улица, 27с3А

3500₽

по подписке
Александр Дейнека: между новаторством и тоталитаризмом
Александр Дейнека: между новаторством и тоталитаризмом

На арт-завтраке ты заглянешь за фасад официального соцреализма и увидишь драматическую историю художника, который всю жизнь балансировал между новаторством и жёсткими требованиями государственной маши...

Санкт-Петербург

Синдром отличницы: как укротить перфекционизм
Синдром отличницы: как укротить перфекционизм

Подними руку, если это про тебя: когда хорошо не считается и нужно идеально, люб...

Секретер

Бесплатно

по подписке
Эпоха Шерлока Холмса: роскошь и хаос викторианского стиля
Эпоха Шерлока Холмса: роскошь и хаос викторианского стиля

Какой была старая добрая викторианская Англия, на фоне которой разворачивались истории о легендарном сыщике? На лекции поговорят о том, как «уютная наполненность» интерьера и продуманная упорядоченнос...

Крейцерова соната. История одного шедевра
Крейцерова соната. История одного шедевра

Петербургские музыканты Полина Красовская (скрипка) и Олеся Морозова (фортепиано...

Особняк И. Мясникова

от 1500₽

Богемный арт-бранч: «Кровь, грех, святые: запретное искусство Караваджо»
Богемный арт-бранч: «Кровь, грех, святые: запретное искусство Караваджо»

Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...

Goose Goose, Большая Конюшенная улица, 27

3600₽

Богемный арт-бранч: «Ангелы и демоны: искусство Михаила Врубеля»
Богемный арт-бранч: «Ангелы и демоны: искусство Михаила Врубеля»

Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...

Goose Goose

3600₽

Кто главный: ты или твой мозг?
Кто главный: ты или твой мозг?

Судьи выносят больше обвинительных приговоров ближе к обеденному перерыву, потом...

Гостиница «Октябрьская», Лиговский проспект, 10/118

от 1700₽

Екатеринбург

по подписке
Еда в литературе: от вареников Гоголя до безумного чаепития Кэрролла
Еда в литературе: от вареников Гоголя до безумного чаепития Кэрролла

Еда в литературе — это всегда больше, чем просто топливо для героев. Это маркер эпохи, социальный статус и даже инструмент сатиры. В ходе встречи спикеры разберут две параллельные линии: «вкусное» нас...

по подписке
Феномен «Сумерек»: вампирский миф и массовая культура
Феномен «Сумерек»: вампирский миф и массовая культура

Начнёшь с литературного контекста: трансформации готического романа, изменения образа вампира и появления нового типа романтического сверхъестественного героя. Поговоришь о том, как Стефани Майер пере...

по подписке
Закулисье реальности: исследование мистического реализма
Закулисье реальности: исследование мистического реализма

Домашний кинотеатр в художественной мастерской. Реальность — это лишь тонкая декорация, за которой скрываются механизмы человеческой психики. Приходи в художественную мастерскую на вечер, где обыде...

Казань

Главные развилки эволюции
Главные развилки эволюции

Многое в процессе эволюции случается случайно. Станут ли потомки хищными или рас...

Отель Ривьера, улица Фатыха Амирхана, 1

от 2000₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

Путь от рождения до взрослости: что формирует личность ребёнка. Каждый родитель...

улица Академика Королёва, 47

от 2000₽

Нижний Новгород

Главные развилки эволюции
Главные развилки эволюции

Многое в процессе эволюции случается случайно. Станут ли потомки хищными или растительноядными, заселят ли север или юг, станут ли умными или останутся тупенькими? Интрига сохраняе...

Технопарк «Анкудиновка», улица Академика Сахарова, 4

от 2200₽

Кемерово

Два гения, одна империя: история Chanel
Два гения, одна империя: история Chanel

Новая встреча от «Кутюрной». Коко Шанель дала женщинам свободу и стиль. Карл Лагерфельд — видение и будущее моды. Поговоришь о том, как создавался легендарный бренд, как менялась...

Караоке-клуб «Соловей», пр. Ленина, 91

2000₽

Поработаем руками, а может, и ногами — мастер-классы на любой вкус

Если жизнь — театр, то пора освоить не только роль, но и реквизит: приготовить кабачок, вышить сюжетный поворот, выдуть вазу и написать всё это красивым почерком. С чего начать — решать тебе.

Москва

по подписке
Мастер-класс по валянию брелока-придурка
Мастер-класс по валянию брелока-придурка

Сваляйте придурка или любую другую дебильную рожицу из своей фантазии. Медитативное занятие - валяние шерстью расслабляет. Отмена и перенос записи возможны не позднее чем за 24 часа до начала мастер-...

по подписке
В главных ролях – кабачок...
В главных ролях – кабачок...

Не знаешь, куда девать кабачки? Думаешь, передарить коллеге, соседу или другу? Есть идея лучше! На мастер-классе тебе раскроют секреты, как обращаться с цукини тремя совершенно разными способами: зам...

по подписке
Импровизация для взрослых: тренинг актёрского мастерства
Импровизация для взрослых: тренинг актёрского мастерства

А если на сцене нет правильного ответа? Представь ситуацию, в которой ты не знаешь, что сказать дальше. Нужно быстро придумать ответ, продолжить диалог и при этом не растеряться. Именно этому будешь...

по подписке
Публичный кринж: как нести чушь и получать от этого удовольствие
Публичный кринж: как нести чушь и получать от этого удовольствие

Стыдно? Стыдно тем, у кого видно. А кто выпячивает и выворачивает наружу, тому по кайфу. Просто представь себе, что можно быть самим собой, дурачиться, болтать глупости и тебе за это ничего не будет....

по подписке
Вышивка на одежде
Вышивка на одежде

Мастер-класс будет интересен всем, кто хочет научиться создавать прекрасные и уникальные изделия с помощью современной вышивки. Эскизы будут предоставлены. Для вышивки можно взять с собой любую толст...

по подписке
Съедобная свеча
Съедобная свеча

Попробуй себя в роли шеф-повара, создающего новшество в мире кулинарии. Создай свою съедобную свечу из сливочного масла с добавлением различных трав и специй для самого вкусного фуршета. Простые клас...

Санкт-Петербург

по подписке
Ваза «Капля»
Ваза «Капля»

На мастер-классе ты сможешь сделать очаровательную миниатюрную вазу из стекла в форме капли с пузыриками внутри, которая станет прекрасным украшением любого интерьера. Цвет стекла прозрачный с вкрапле...

по подписке
Украшения ручной работы: чокер, серьги и кольцо/ серьги и браслет
Украшения ручной работы: чокер, серьги и кольцо/ серьги и браслет

В непринуждённой атмосфере тебе расскажут всё о фурнитуре: наименования, покрытия, производители, характеристики. Поговоришь про натуральные камни и то, как определить какие самые распространённые мин...

по подписке
Гастрономическая вечеринка со свечеварением
Гастрономическая вечеринка со свечеварением

Тебя ждёт уютная атмосфера, музыка, фуршет, общение и знакомство с новыми людьми, творческий мастер-класс и отличное настроение. Программа: – Фуршет с закусками и игристым вином; – Варение свечи в н...

по подписке
Секреты пышных панкейков
Секреты пышных панкейков

Разберёшься в панкейках и раскроешь секреты пышности! Каждый участник пожарит свою высокую стопку, а потом сделает бурбоновое масло, розовый крем и соберёт «Криминальные » и малиновые панкейки. Маст...

по подписке
Моти
Моти

На мастер-классе ты своими руками создашь трендовый десерт, который отличается красотой и нежным вкусом. Каждый участник соберёт из задекорирует свой моти-набор. Ты научишься работать с тестом из ри...

Екатеринбург

Казань

Новосибирск

Кемерово

Музыкальный мастер-класс: перезагрузка через звук
Музыкальный мастер-класс: перезагрузка через звук

Мастер-класс для всех, кто влюблён в музыку от сообщества «Давай займёмся музыко...

Коворкинг Goodline

Бесплатно

Мастер-класс по мозаике
Мастер-класс по мозаике

Мастер-класс, вдохновлённый абстрактными работами с мотивами природы. Тебя ждё...

Чайск | ех. Чайнатаун

1700₽

Куда теперь? На экскурсию!

Погода непредсказуема — чего ещё ждать от осени? Поэтому у нас есть варианты, чем заняться и на улице, и в помещении. Просто помни: одежда и обувь должны быть удобными.

Москва

по подписке
Сандуны — банный дворец
Сандуны — банный дворец

Твоё банное путешествие начнётся с прогулки вдоль невидимой реки, на берегах которой стояло множество бань. А в конце 19 столетия появился здесь самый настоящий дворец! Банный! Комплекс Сандунов, в ...

по подписке
Знакомство с мастерской и печать открыток
Знакомство с мастерской и печать открыток

Экскурсия по мастерской и совместная печать открыток наборным шрифтом на прессе Адана. Каждый участник печатает на открытке свою фразу — 21 символ, включая пробелы. Придумывай заранее, что написать! ...

Истории русского мата от истоков до знаменитых «матершинников»
Истории русского мата от истоков до знаменитых «матершинников»

Ну кто из нас хоть в раз жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал креп...

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Верхняя улица, 22

от 1700₽

по подписке
Беговая экскурсия: «По набережным Москвы»
Беговая экскурсия: «По набережным Москвы»

Стартовав в парке Горького, пробежишь по московским набережным в сторону Ростовской и вернёшься обратно. Откроешь Москву с новой стороны. Дистанция: 12 км Беговой темп: 6.30 Примечание: Если на экск...

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Новодевичий некрополь: прогулка среди великих
Новодевичий некрополь: прогулка среди великих

Прогулка по городу великих людей, среди гениев и талантов своего времени. Только здесь на каждом надгробии — знакомая фамилия. И за каждой фамилией — история великой жизни, достижений, подвигов, талан...

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Беговая экскурсия: «Сердце Москвы. Кремль и Китай Город»
Беговая экскурсия: «Сердце Москвы. Кремль и Китай Город»

На экскурсии пробежишь вокруг древних стен Московского Кремля, побываешь на Красной площади, оббежишь Китай-город. По дороге успеешь послушать истории про сам Кремль, некоторые его башни, и даже увиди...

Санкт-Петербург

по подписке
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы

Исследуешь те улицы и дома, которые были задокументированы в романе. Поговоришь о событиях, вдохновивших писателя на работу. И взглянешь на Петербург Достоевского как на метафору душевных терзаний его...

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Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»

Прикоснуться к истории легендарной рок-группы на улицах Петербурга. Для многих ценителей рок-музыки «Король и Шут» — это самая «петербургская» группа. Ты прогуляешься по местам города, связанным с ку...

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных

Одна из самых интересных и необычных достопримечательностей Санкт-Петербурга. За...

до
Особняк Брусницыных

2400₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»

Твоя возможность заглянуть за кулисы великого кино, окунуться в мир творчества и...

до
Ленфильм, Каменностровский д. 10

от 1000₽

по подписке
Съедобные тропики: экскурсия по Ботсаду
Съедобные тропики: экскурсия по Ботсаду

Один из старейших и красивейших садов страны откроется для тебя особенным образом: камерно, без толп и очередей, с увлекательным рассказом о «съедобных» экспонатах и дегустационной коробочкой, которую...

Экскурсия по Особняку Мясникова
Экскурсия по Особняку Мясникова

В майские праздники двери старинного Особняка Мясникова распахнутся, чтобы подар...

Особняк И. Мясникова

3500₽

Новосибирск

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка

Экскурсия по Академгородку от тех, кто там родился, вырос, учился, работает и жи...

до
Морской проспект, 23

6500₽

по подписке
Фотопрогулка в город Цоя: если есть шаг — должен быть след
Фотопрогулка в город Цоя: если есть шаг — должен быть след

Ты побываешь в месте, где стены ангаров, в которых легко помещается самолёт, покрыты муралами. Каждый из них впечатляет. Тебя ждёт рыбак высотой с двухэтажный дом, вагон в прошлое (или будущее — как к...

Кстати, ты помнишь, что компанию для походов по обучающим событиям можно найти ?:)

Что есть в статье:

  1. Итак, что по лекциям?
  2. Поработаем руками, а может, и ногами — мастер-классы на любой вкус
  3. Куда теперь? На экскурсию!

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