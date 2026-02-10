Погружение в традиции Востока: китайская каллиграфия и чайная церемония
Дача, улица Бориса Богаткова, 201
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Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Как замедлиться в ритме большого города, обрести внутренний баланс и прикоснуться к древнему искусству? На встрече, где соединятся гармония вкуса и красота линий. Что тебя ждёт: — Магия китайской каллиграфии. Каллиграфия — это не просто красивое письмо, а настоящая медитация в движении. Ты узнаешь, как мастера передают силу мысли, характер и гармонию души с помощью кисти, туши и бумаги. — Чайная церемония. Ты проведёшь время за традиционным китайским чаепитием, почувствуешь, как раскрывается вкус хорошего чая, и узнаешь о его влиянии на здоровье. Количество мест ограничено, поэтому регистрация обязательна. Участие бесплатное.
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