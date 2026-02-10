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Импровизация для взрослых: тренинг актёрского мастерства

Киевская улица, 22

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

А если на сцене нет правильного ответа? Представь ситуацию, в которой ты не знаешь, что сказать дальше. Нужно быстро придумать ответ, продолжить диалог и при этом не растеряться. Именно этому будешь учиться на тренинге. Импровизация — это не про талант. Это про внимание, реакцию, фантазию и умение доверять себе. В программе: • актёрские игры на внимание • упражнения на взаимодействие с партнёром • развитие фантазии • быстрые реакции и спонтанность • основы сценической импровизации Здесь можно ошибаться. Более того — ошибки становятся частью игры. Количество мест ограничено. Забудь о правильных ответах. Учись создавать их на ходу. Запись в ТГ

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