Прогулка по городу великих людей, среди гениев и талантов своего времени. Только здесь на каждом надгробии — знакомая фамилия. И за каждой фамилией — история великой жизни, достижений, подвигов, таланта. Есть кладбища, которые не о смерти. Они о великих людях, об их жизни, о творениях, таланте, любви. Новодевичий некрополь как раз из таких. Ведь слово «некрополь» дословно означает «город мертвых». В этом месте история страны оживает в лицах и судьбах, здесь память застыла в камне и до неё легко можно дотронуться рукой. Гуляя по тихим аллеям Новодевичего, ты узнаешь: — кто пытался сделать людей бессмертными — у какой великой пары одна на двоих Голгофа — кто сам выбирал место под свою могилу — какой великий писатель отправился в свой последний путь в вагоне для устриц — кто обиделся на жену после своей смерти А ещё ты расследуешь дело о перезахоронении Николая Гоголя, погладишь любимую собаку Юрия Никулина, встретишь «неуловимых мстителей», отыщешь могилу другого Ленина и настоящего Робинзона Крузо. И узнаешь много других не менее захватывающих историй великих людей. Не о смерти. О жизни. Продолжительность: 2 часа 15 минут.