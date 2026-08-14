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Секреты пышных панкейков

набережная реки Мойки, 102

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Разберёшься в панкейках и раскроешь секреты пышности! Каждый участник пожарит свою высокую стопку, а потом сделает бурбоновое масло, розовый крем и соберёт «Криминальные » и малиновые панкейки. Мастер-класс начинается ровно в 19:00, советуют приходить за пять минут. Ориентировочно встреча продлится до 22:00. Что тебя ждёт на мастер-классе: — Велком и вступление: узнаешь о чём мастер-класс и что будешь готовить. — Приготовление бурбонового масла: cваришь карамель, взобьёшь масло, соберёшь сложный вкус из простых ингредиентов. — Приготовишь розовый крем на заварной основе и маскарпоне: разберёшь секрет воздушности кремов и красивого розового цвета. — Небольшой перерыв на бокал игристого и фото на память — Замешаешь тесто на панкейки: разберёшь секрет пышности и отличие от других видов жареного теста. — Пожаришь панкейки — классические и с начинкой. — Финал: поужинаешь панкейками собственного приготовления или заберёшь все домой, чтобы съесть утром на завтрак

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