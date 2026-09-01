На мастер-классе ты своими руками создашь трендовый десерт, который отличается красотой и нежным вкусом. Каждый участник соберёт из задекорирует свой моти-набор. Ты научишься работать с тестом из рисовой муки, окрасишь пироженки в однотонный или мраморный цвет, украсишь и красиво упакуешь. В наборе будет 6 разных вкусов: пряная вишня в шоколаде, лимонный пирог, топленое молоко с печеньем, киндер кантри, ваниль с клубникой, смородиновый щербет.