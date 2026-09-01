Анализ ДНК из древних захоронений позволяет установить не только то, кто умер, но и от чего. В последние годы были описаны возбудители эпидемий чумы (в том числе Чёрной смерти XIV века, от которой умерла половина населения Европы), возвратного и брюшного тифа, туберкулёза, таинственной болезни коколитцли, от которой после испанского завоевания умерло 90% ацтеков, прослежена история этих эпидемий и происхождение их возбудителей. Кто рассказывает? Михаил Гельфанд. Д.б.н., профессор, член Academia Europaea, почётный член Международного общества вычислительной биологии, вице-президент Сколтеха по биомедицинским исследованиям.