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Древняя ДНК и история эпидемий

Аудиториум, улица Воздвиженка, 9

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 6+

Про событие

Анализ ДНК из древних захоронений позволяет установить не только то, кто умер, но и от чего. В последние годы были описаны возбудители эпидемий чумы (в том числе Чёрной смерти XIV века, от которой умерла половина населения Европы), возвратного и брюшного тифа, туберкулёза, таинственной болезни коколитцли, от которой после испанского завоевания умерло 90% ацтеков, прослежена история этих эпидемий и происхождение их возбудителей. Кто рассказывает? Михаил Гельфанд. Д.б.н., профессор, член Academia Europaea, почётный член Международного общества вычислительной биологии, вице-президент Сколтеха по биомедицинским исследованиям.

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