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Культограм: «Анна Каренина»

Джаз клуб «Эссе», Пятницкая улица, 27с3А

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Она совершила роковую ошибку или смело выбрала своё женское счастье? Можно ли следовать за чувствами и не разрушить свою жизнь и жизнь близких? И действительно ли счастье для всех одно? На встрече не будут пересказывать сюжет. Будут задавать вопросы роману, героям и себе. Поговорят о том, почему Толстой взялся за историю замужней женщины, полюбившей другого, что вдохновило его на создание героев и почему он так долго искал финал романа. Разберут Анну, Вронского, Каренина, Долли и Китти как живых людей с их характерами, страхами, желаниями и выборами. Почему Анна идёт своим путём? Почему Вронский не идеальный герой-любовник? Почему Каренин вызывает не только осуждение, но и сочувствие? И почему одна семья счастлива, а другая нет? И главный вопрос: узнаёшь ли ты себя в ком-то из них? Был ли возможен другой финал? Не дадут готовых ответов. Будут искать их вместе на примере одного из самых честных романов о любви, семье, выборе и цене счастья. Спикер — Алёна Богданова — искусствовед, публичный лектор, педагог по истории искусства, экскурсовод музейных и авторских программ. В стоимость входят: — яркий рассказ спикера; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе.

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