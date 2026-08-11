Твоё банное путешествие начнётся с прогулки вдоль невидимой реки, на берегах которой стояло множество бань. А в конце 19 столетия появился здесь самый настоящий дворец! Банный! Комплекс Сандунов, в который входили банные и конторские корпуса, прачечная, электростанция, котельная, насосная, занимали целый квартал улицы с прилегающими переулками. Банный город сохранился и по сей день. Его фасад украшен элементами барокко, ренессанса и готики, обилием лепных украшений и скульптурами. Ты увидишь внутренние интерьеры и почувствуешь себя в римских термах, версальском замке и мавританском дворце, окунёшься в мир настоящего мужского развлечения в интерьерах старинного Высшего мужского разряда, где бывали Маяковский, Шаляпин, Чехов, Тургенев, Гиляровский, Высоцкий, и многие известные российские и мировые знаменитости. Побываешь в шикарном бассейне с колоннадами и посидишь на личной скамейке Маяковского, на которой до сих пор сохранилась именная табличка! Узнаешь, по каким дням посещал баню Шаляпин и из чего были сделаны банные тазики. Сандуны — это ещё и кинематографическая площадка, пользующаяся большой популярностью у «киношников». Место встречи: м. Трубная, на платформе в центре зала Окончание: в Сандуновских банях Продолжительность: 2 часа Ближайшие даты: 11 августа 18:30 1 сентября 18:30 8 сентября 18:30 15 сентября 18:30 22 сентября 18:30 29 сентября 18:30 20 октября 18:30 27 октября 18:30 3 ноября 18:30 10 ноября 18:30 17 ноября 18:30