ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Сандуны — банный дворец

Трубная площадь, на платформе в центре зала

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 16+

Про событие

Твоё банное путешествие начнётся с прогулки вдоль невидимой реки, на берегах которой стояло множество бань. А в конце 19 столетия появился здесь самый настоящий дворец! Банный! Комплекс Сандунов, в который входили банные и конторские корпуса, прачечная, электростанция, котельная, насосная, занимали целый квартал улицы с прилегающими переулками. Банный город сохранился и по сей день. Его фасад украшен элементами барокко, ренессанса и готики, обилием лепных украшений и скульптурами. Ты увидишь внутренние интерьеры и почувствуешь себя в римских термах, версальском замке и мавританском дворце, окунёшься в мир настоящего мужского развлечения в интерьерах старинного Высшего мужского разряда, где бывали Маяковский, Шаляпин, Чехов, Тургенев, Гиляровский, Высоцкий, и многие известные российские и мировые знаменитости. Побываешь в шикарном бассейне с колоннадами и посидишь на личной скамейке Маяковского, на которой до сих пор сохранилась именная табличка! Узнаешь, по каким дням посещал баню Шаляпин и из чего были сделаны банные тазики. Сандуны — это ещё и кинематографическая площадка, пользующаяся большой популярностью у «киношников». Место встречи: м. Трубная, на платформе в центре зала Окончание: в Сандуновских банях Продолжительность: 2 часа Ближайшие даты: 11 августа 18:30 1 сентября 18:30 8 сентября 18:30 15 сентября 18:30 22 сентября 18:30 29 сентября 18:30 20 октября 18:30 27 октября 18:30 3 ноября 18:30 10 ноября 18:30 17 ноября 18:30

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста