Окунаёшься в сезон «хоа-хоа-хоа» с головой. Просмотр культового фильма «Сумерки» на английском языке. Это не просто просмотр кино, а отличная возможность прокачать восприятие речи на слух, пополнить словарный запас и обсудить любимые моменты с вкусным чаем и пирогами в компании единомышленников. До 1 октября стоимость билета 1700р. Список слов с переводом высылают до мероприятия. Запись в ТГ