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Киновечер «Сумерки»

студия вокала Red.vocal place, улица Габдуллы Тукая, 84А

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Окунаёшься в сезон «хоа-хоа-хоа» с головой. Просмотр культового фильма «Сумерки» на английском языке. Это не просто просмотр кино, а отличная возможность прокачать восприятие речи на слух, пополнить словарный запас и обсудить любимые моменты с вкусным чаем и пирогами в компании единомышленников. До 1 октября стоимость билета 1700р. Список слов с переводом высылают до мероприятия. Запись в ТГ

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