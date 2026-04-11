Прикоснуться к истории легендарной рок-группы на улицах Петербурга. Для многих ценителей рок-музыки «Король и Шут» — это самая «петербургская» группа. Ты прогуляешься по местам города, связанным с культовым коллективом, заглянешь во дворы, где рождались сказочные сюжеты. Проследишь путь «Короля и Шута» от подвалов Эрмитажа до зала «Юбилейного» и попробуешь разгадать секрет питерских ребят, ставших легендами. Что тебя ждёт? 1. «Мастер приглашает в гости» Перед тобой откроются самые яркие страницы истории группы «Король и Шут», которая началась в стенах реставрационного училища, в подвалах Эрмитажа, и оборвалась летом 2013 в доме Горшка в районе Коломяги. Поговоришь о феномене группы, которая без промо-кампаний добилась всеобщей известности: альбомы переписывали с кассеты на кассету, диски тиражировали пираты. Группа питерских ребят, едва сводивших концы с концами, звучала из каждой магнитолы, а в результате — создала собственный музыкальный жанр и стала главным стадионным коллективом России. 2. «Петербург для королей и шутов» Ты прогуляешься по знаковым местам города, связанным с группой, а их немало: Петербург помнит и первые концерты «Король и Шут» в клубе «TamTam», и пик успеха с полными залами «СКК» и «Юбилейного», и моменты, когда группа была на волоске от раскола. Ты узнаешь, как познакомились создатели коллектива, где записаны «Герои и злодеи» и «Будь как дома, путник». Пройдёшь по дворам, где рождались сказочные сюжеты, побываешь у клуба, где состоялся дебют группы, и у созданного самими музыкантами «Старого дома». 3. «Я буду жить, — кричал он, — вечно!» Для многих «Король и Шут» — это прежде всего личность Михаила Горшенёва. Ты посетишь «Castle Rock», где плащ Горшка — мемориальный объект, а стена украшена граффити-портретом музыканта. Узнаешь, где Михаил познакомился с будущей женой и побродишь по его любимым местам Петербурга. С тобой поделятся цитатами из интервью музыкантов — историями, которые происходили на улицах города с персонажами, уже ставшими легендой. Порассуждаешь о самом непростом периоде жизни коллектива и его создателя, о театральном проекте и о нереализованных замыслах музыканта. Экскурсия проходит на автомобиле. Начало экскурсии в районе метро площадь Восстания. Завершится экскурсия на Богословском кладбище, где похоронен Михаил Горшенёв — в паре шагов от могилы Виктора Цоя. Это индивидуальная экскурсия на 1-4 человек. Продолжительность: 2,5 часа.