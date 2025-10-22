Последняя выставка перед закрытием церкви на масштабную реставрацию. Отправься в путешествие по истории самой посещаемой в России лютеранской церкви на выставке «Рок, кино и пламя: три века Анненкирхе». Анненкирхе пережила многое: была сакральным местом, рок-клубом, кинотеатром, горела и затем буквально восстала из пепла. Погрузись в атмосферу разных эпох — отправься в прошлое с помощью видеомэппинга в большом зале, загляни в ротонду, чтобы перенестись во времена рок-клуба и подпеть любимым группам, рискни исповедовать свои грехи роботу и узнай интересные факты биографии церкви из серии коллажей. Отдельная часть выставки посвящена творческой деятельности арт-группы «Зерно».