Вечер, посвящённый таинственной музыке из ещё не снятых фильмов! Dark Jazz подарит тебе волшебную атмосферу нуара. Anton Ryazanov Project создаёт образы, напоминающие литературные произведения. Тебя ждут размышления о вечерних сумерках, мрачные сны и музыкальные откровения, словно полёт зверя. В состав коллектива входят: Антон Рязанов — саксофон Александра Рекель — скрипка Александра Новопашина — виолончель Ангелина Гридина — контрабас Алексей Кожемякин — барабаны contemporary jazz / future jazz / experimental pop / dark jazz / noir jazz