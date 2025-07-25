Выбор редакции
Anton Ryazanov Project
Циферблат на Мойке, наб. Мойки, 90
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Про событие
Вечер, посвящённый таинственной музыке из ещё не снятых фильмов! Dark Jazz подарит тебе волшебную атмосферу нуара. Anton Ryazanov Project создаёт образы, напоминающие литературные произведения. Тебя ждут размышления о вечерних сумерках, мрачные сны и музыкальные откровения, словно полёт зверя. В состав коллектива входят: Антон Рязанов — саксофон Александра Рекель — скрипка Александра Новопашина — виолончель Ангелина Гридина — контрабас Алексей Кожемякин — барабаны contemporary jazz / future jazz / experimental pop / dark jazz / noir jazz
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи