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Anton Ryazanov Project

Циферблат на Мойке, наб. Мойки, 90

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Вечер, посвящённый таинственной музыке из ещё не снятых фильмов! Dark Jazz подарит тебе волшебную атмосферу нуара. Anton Ryazanov Project создаёт образы, напоминающие литературные произведения. Тебя ждут размышления о вечерних сумерках, мрачные сны и музыкальные откровения, словно полёт зверя. В состав коллектива входят: Антон Рязанов — саксофон Александра Рекель — скрипка Александра Новопашина — виолончель Ангелина Гридина — контрабас Алексей Кожемякин — барабаны contemporary jazz / future jazz / experimental pop / dark jazz / noir jazz

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