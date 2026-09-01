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  1. Санкт-Петербург
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K U R I L K A

Захарьевская, 5 (вход в арку, затем направо)

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Интерактивное шоу актерской импровизации от команды Palki group, где профессиональные актёры случайным образом «раскуривают» фанты. Что делают актёры до, после и между выходами на сцену? В основном – курят. Ведь курилка – это такое место, где актёры делятся новостями, рассказывают анекдоты, разыгрывают куски из сцен, перемывают косточки всем на свете. Другими словами, после сцены, курилка – это самое интересное место в театре. K U R I L K A – это театральная импровизация, где профессиональные актёры (иногда режиссёры, иногда педагоги) тянут фанты со случайными словами и фразами и вместе их «раскуривают»,то есть вспоминают случаи из своей жизни (или не своей), шутят, поют песни, читают стихи, вспоминают ПФД и т.д., и т.д. Каждый зритель может стать участником вечера, бросив свой фант в шляпу. А иногда можно и оказаться на сцене!

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