побежишь по набережным до моста Бережковского. Этот мост сам по себе является интересным объектом, и вид с него открывается поистине завораживающий. А затем, перейдя на противоположный берег, продолжишь путешествие, вернёшься к точке старта. Дистанция: 15 км Беговой темп: 6.30 Соверши пожертвование на любую желаемую сумму после завершения заказа. Примечание: Если на экскурсию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то экскурсия отменяется.