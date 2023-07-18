В майские праздники двери старинного Особняка Мясникова распахнутся, чтобы подарить тебе незабываемое путешествие в XIX век. Почти два столетия истории города оживут перед твоими глазами в его величественных залах. Часовая экскурсия, где ты сможешь: Окунуться в роскошь отреставрированных интерьеров XIX века. Увидишь своими глазами, как жили и принимали гостей в одном из самых знаковых зданий Петербурга. Разгадаешь тайны архитектурного гения. Раскроешь секреты замысла создателей особняка и расскажут о первоначальной отделке, которая поражала современников. Узнаешь судьбы всех владельцев. Откроешь для себя истории людей, чьи жизни были тесно связаны с этим домом, и их вклад в историю города. Поймешь причины громкого судебного дела братьев Мясниковых. Узнаешь о скандале, который всколыхнул весь Петербург и до сих пор вызывает интерес исследователей. Особняк Мясникова — это не просто здание, это место, где кипела светская жизнь. Почувствуй атмосферу прошлых столетий, когда этот особняк был центром притяжения петербургского общества, благодаря знаменитым салонным вечерам Николая Карабчевского. После покупки билета свяжись по тел. для подтверждения бронирования.