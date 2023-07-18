Интересные места в Петербурге: топ 20 необычных мест, которые стоит посетить летом 2023

Список небанальных мест, популярных у пользователей приложения «Кавёр». Очень разные, иногда странные — и однозначно стоящие твоего внимания.

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Театры

«Скороход» — независимое театральное пространство, где смешивают жанры, поднимают непростые темы об уважении друг к другу, экологии, гендерном равенстве. Почему тебе захочется возвращаться в Скороход снова и снова? Мягкие диваны, неформальная обстановка, насыщенная афиша — и да, тут есть бар:)

«Атавизм» предлагает посмотреть на своё существование с присущей русскому человеку иронией. Давно ли ты смеялся над самим собой?

Атавизм Театральное размышление о ценности человеческой жизни. Что было важно для нас в недавнем прошлом и перестанет значить хоть что-то — в ближайшем будущем? Как быстро люди меняют убе... 11 сентября Театральная площадка «Скороход» от 1900₽

Спектакль на основе реальных событий из жизни Уильяма Стэнли Миллигана — одного из самых известных людей в истории психиатрии с диагнозом «расстройство множественной личности».

Можешь заранее прочитать документальный роман Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана» и сравнить свои впечатления.

«Площадка 51» — это авторский театр. Репертуар составляют спектакли по текстам, сочиненным участниками театральных фестивалей. Здесь говорят про честность и ставят андеграунд. Присоединяйся к смелым режиссерам и к их творческой свободе.

Karlsson Haus работает по проектному типу: нет постоянных режиссеров и художников, как нет у театра и собственных мастерских. Театр, как трансформер, постоянно пересобирается, обновляется и начинает работать с новой мощью:)

Приходи сюда за камерностью и домашней атмосферой.

«Сад наслаждений» — это невербальное сочинение на тему порока, телесности, гендерности, сексуальности. Спектакль существует на границе физического и кукольного театра. На сцене — размышления о том, что происходило на четвертый день после сотворения Мира.

На сцене театра «Мастерская» — пять поколений, это ученики одного Мастера — Григория Козлова. Смотри на спектакль не только со стороны, почувствуй себя частью театральной семьи.

«Турандот» — реп-сказка для взрослых. Хулиганская, сумасбродная комедия с музыкой и танцами.

Хотим рассказать тебе о театральном проекте «Зал#3». Это современный театр, который не привязан к какому-то конкретному репертуару и собирает в себе всё актуальное и современное театральное искусство города.

На этот раз это спектакли по творчеству Марины Цветаевой и Александра Пушкина. Новые задачи в новом прочтении, не пропусти!

Арт-пространства

Эти места очень разные и тем примечательные. А форматы мероприятий точно тебя удивят: арт-бранч, стихотворный алкотрип, спектакль в формате романа-перформанса, экскурсия по уникальному особняку, стендап выходного дня.

Арт во всём его многообразии;)

Афиша этих пространств уникальна и изменчива. Заходи в мобильное приложение «Кавёр», чтобы быть в курсе всех обновлений:)

Музеи

Отправляйся растолковывать сновидения в музей Зигмунда Фрейда или удивляться фокусам в Музее Магии. Музей Эмоций прокачает твой эмоциональный интеллект, а Музей Кофе, возможно, откроет в тебе страсть к кофейной арабике! А если хочешь заплутать в волшебных мирах, как Алиса — тебе в музей сказок.

Галереи

Самые небанальные галереи, где ты можешь попасть на авторские выставки талантливых художников, а еще на концерты музыкальных групп. В этих галереях ты познакомишься с цифровым и современным искусством, с классикой скульптуры и гиперреалистичными формами.