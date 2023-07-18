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Интересные места в Петербурге: топ 20 необычных мест, которые стоит посетить летом 2023

Список небанальных мест, популярных у пользователей приложения «Кавёр». Очень разные, иногда странные — и однозначно стоящие твоего внимания.

Что будет в статье:

  1. - Театры
  2. - Арт-пространства
  3. - Музеи
  4. - Галереи

Театры

«Скороход» — независимое театральное пространство, где смешивают жанры, поднимают непростые темы об уважении друг к другу, экологии, гендерном равенстве. Почему тебе захочется возвращаться в Скороход снова и снова? Мягкие диваны, неформальная обстановка, насыщенная афиша — и да, тут есть бар:)

«Атавизм» предлагает посмотреть на своё существование с присущей русскому человеку иронией. Давно ли ты смеялся над самим собой?

Атавизм
Атавизм

Театральное размышление о ценности человеческой жизни. Что было важно для нас в недавнем прошлом и перестанет значить хоть что-то — в ближайшем будущем? Как быстро люди меняют убе...

Театральная площадка «Скороход»

от 1900₽

Спектакль на основе реальных событий из жизни Уильяма Стэнли Миллигана — одного из самых известных людей в истории психиатрии с диагнозом «расстройство множественной личности». 

Можешь заранее прочитать документальный роман Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана» и сравнить свои впечатления.

Билли Миллиган | 21 августа
Билли Миллиган | 21 августа

Спектакль на основе реальных событий из жизни Уильяма Стенли Миллигана – одного ...

Театральная площадка «Скороход»

от 1600₽

Билли Миллиган | 22 августа
Билли Миллиган | 22 августа

Спектакль на основе реальных событий из жизни Уильяма Стенли Миллигана – одного ...

Театральная площадка «Скороход»

от 1600₽

«Площадка 51» — это авторский театр. Репертуар составляют спектакли по текстам, сочиненным участниками театральных фестивалей. Здесь говорят про честность и ставят андеграунд. Присоединяйся к смелым режиссерам и к их творческой свободе.

Karlsson Haus работает по проектному типу: нет постоянных режиссеров и художников, как нет у театра и собственных мастерских. Театр, как трансформер, постоянно пересобирается, обновляется и начинает работать с новой мощью:)

Приходи сюда за камерностью и домашней атмосферой.

«Сад наслаждений» — это невербальное сочинение на тему порока, телесности, гендерности, сексуальности. Спектакль существует на границе физического и кукольного театра. На сцене — размышления о том, что происходило на четвертый день после сотворения Мира.

На сцене театра «Мастерская» — пять поколений, это ученики одного Мастера — Григория Козлова. Смотри на спектакль не только со стороны, почувствуй себя частью театральной семьи.

«Турандот» — реп-сказка для взрослых. Хулиганская, сумасбродная комедия с музыкой и танцами. 

Хотим рассказать тебе о театральном проекте «Зал#3». Это современный театр, который не привязан к какому-то конкретному репертуару и собирает в себе всё актуальное и современное театральное искусство города.

На этот раз это спектакли по творчеству Марины Цветаевой и Александра Пушкина. Новые задачи в новом прочтении, не пропусти!

Все нерассказанное | 20 июля
Все нерассказанное | 20 июля

Спектакль про русскую революцию по стихам, прозе и дневниковым записям М.И. Цвет...

Театральная площадка «Зал#3»

от 900₽

Лишний человек
Лишний человек

Спектакль 00 театра по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Как каждое большое...

Театральная площадка «Зал#3»

от 700₽

Арт-пространства

Эти места очень разные и тем примечательные. А форматы мероприятий точно тебя удивят: арт-бранч, стихотворный алкотрип, спектакль в формате романа-перформанса, экскурсия по уникальному особняку, стендап выходного дня.

Арт во всём его многообразии;)

Афиша этих пространств уникальна и изменчива. Заходи в мобильное приложение «Кавёр», чтобы быть в курсе всех обновлений:)

Экскурсия по Особняку Мясникова
Экскурсия по Особняку Мясникова

В майские праздники двери старинного Особняка Мясникова распахнутся, чтобы подар...

Особняк И. Мясникова

3500₽

Элитный Stand Up | Пятница
Элитный Stand Up | Пятница

Перед вами выступят комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ, m&m's... Регалий предостаточно,...

Квартира 8

от 750₽

по подписке
Сердце Маяковского | 19 июля
Сердце Маяковского | 19 июля

В год 130-летия со дня рождения Владимира Маяковского «Кабаре ШУМ» приглашает на показы своей первой собственной постановки — романа-перформанса в четырех частях. Само заведение станет единой площад...

Элитный Stand Up | Воскресенье
Элитный Stand Up | Воскресенье

Перед вами выступят комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ, m&m's... Регалий предостаточно,...

Квартира 8

от 600₽

по подписке
Сказка о Царе Стакане | 15 сентября
Сказка о Царе Стакане | 15 сентября

Тебя ждет стихотворный алкотрип с элементами юношеского максимализма, селфхарма и делириума по стихам Даяны Загорской и отрывку из пьесы Аси Волошиной «Мама». 19:00 – сбор гостей, заказ напитков. 19...

Музеи

Отправляйся растолковывать сновидения в музей Зигмунда Фрейда или удивляться фокусам в Музее Магии. Музей Эмоций прокачает твой эмоциональный интеллект, а Музей Кофе, возможно, откроет в тебе страсть к кофейной арабике! А если хочешь заплутать в волшебных мирах, как Алиса — тебе в музей сказок.

Галереи

Самые небанальные галереи, где ты можешь попасть на авторские выставки талантливых художников, а еще на концерты музыкальных групп. В этих галереях ты познакомишься с цифровым и современным искусством, с классикой скульптуры и гиперреалистичными формами.

Что есть в статье:

  1. Театры
  2. Арт-пространства
  3. Музеи
  4. Галереи

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