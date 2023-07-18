ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Атавизм

Театральная площадка «Скороход»
Московский проспект 107 к.5

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 2400₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Театральное размышление о ценности человеческой жизни. Что было важно для нас в недавнем прошлом и перестанет значить хоть что-то — в ближайшем будущем? Как быстро люди меняют убеждения, привычки? Любовь, память, традиции и сама жизнь — насколько важно для нас мысленно возвращаться к этим темам, пытаясь осознать себя и окружающую реальность? Как мы воспринимаем общение с друзьями и коллегами в мире постмодернизма и бесконечной гонки за успехом? «Атавизм» — это размышление о ценности человеческой жизни.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Пишем об этом событии в блоге

Карточка

Интересные места в Петербурге: топ 20 необычных мест, которые стоит посетить летом 2023

Список небанальных мест, популярных у пользователей приложения «Кавёр». Очень разные, иногда странные — и однозначно стоящие твоего внимания.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

от 2200₽

Вий
Вий

от 800₽

Контейнер №7
Контейнер №7

1290₽

Урод
Популярное
Урод

от 1500₽

Русалочка
Русалочка

1700₽

Монро: ненормальная!
Выбор редакции
Монро: ненормальная!

от 2150₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста