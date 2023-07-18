Театральное размышление о ценности человеческой жизни. Что было важно для нас в недавнем прошлом и перестанет значить хоть что-то — в ближайшем будущем? Как быстро люди меняют убеждения, привычки? Любовь, память, традиции и сама жизнь — насколько важно для нас мысленно возвращаться к этим темам, пытаясь осознать себя и окружающую реальность? Как мы воспринимаем общение с друзьями и коллегами в мире постмодернизма и бесконечной гонки за успехом? «Атавизм» — это размышление о ценности человеческой жизни.