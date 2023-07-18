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Атавизм
Московский проспект 107 к.5
Начало:
Завершение:
от 1900₽ до 2400₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Театральное размышление о ценности человеческой жизни. Что было важно для нас в недавнем прошлом и перестанет значить хоть что-то — в ближайшем будущем? Как быстро люди меняют убеждения, привычки? Любовь, память, традиции и сама жизнь — насколько важно для нас мысленно возвращаться к этим темам, пытаясь осознать себя и окружающую реальность? Как мы воспринимаем общение с друзьями и коллегами в мире постмодернизма и бесконечной гонки за успехом? «Атавизм» — это размышление о ценности человеческой жизни.
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