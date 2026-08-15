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Вышивка на одежде

Сошью, Краснобогатырская улица, 90с22

Начало:

Завершение:

4100₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс будет интересен всем, кто хочет научиться создавать прекрасные и уникальные изделия с помощью современной вышивки. Эскизы будут предоставлены. Для вышивки можно взять с собой любую толстовку, свитшот или футболку из ткани, которая не тянется, а также джинсовую куртку или рубашку. Преподаватель: Катя KEICHA.A.

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