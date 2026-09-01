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Александр Дейнека: между новаторством и тоталитаризмом

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

На арт-завтраке ты заглянешь за фасад официального соцреализма и увидишь драматическую историю художника, который всю жизнь балансировал между новаторством и жёсткими требованиями государственной машины. Ты узнаешь, как дерзкий авангардист 1920-х годов виртуозно адаптировал свой пластический язык, чтобы спасти собственное искусство от обвинений в формализме. И разберёшься, почему партийные чиновники панически боялись его обобщённых графических силуэтов и как Дейнека отстаивал своё право на свободу линии в залах заседаний Академии художеств. Лектор: Султан Гапизов — искусствовед и преподаватель, кандидат наук. Сбор гостей — к 11:00, начало лекции — в 11:30. В стоимость любого билета входят угощение, чай и вино.

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