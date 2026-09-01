В непринуждённой атмосфере тебе расскажут всё о фурнитуре: наименования, покрытия, производители, характеристики. Поговоришь про натуральные камни и то, как определить какие самые распространённые минералы в работе. А уже на практике потренируешься с необходимыми расходниками, изучишь техники сборки, придумаешь и создашь уникальное украшение своими руками. Будешь вдохновляться, изучать и создавать. Все материалы включены в стоимость. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате. Продолжительность: 2 часа. Ближайшие даты: 27 сентября в 17:00 Чокер-ожерелье 2 октября в 19:00 Серьги и кольцо или серьги и браслет 11 октября в 17:00 Чокер-ожерелье 12 октября в 19:00 Серьги и кольцо или серьги и браслет 25 октября в 17:00 Чокер-ожерелье