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Украшения ручной работы: чокер, серьги и кольцо/ серьги и браслет

My Hygge Place
Английский проспект, д. 24

Начало:

Завершение:

4100₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

В непринуждённой атмосфере тебе расскажут всё о фурнитуре: наименования, покрытия, производители, характеристики. Поговоришь про натуральные камни и то, как определить какие самые распространённые минералы в работе. А уже на практике потренируешься с необходимыми расходниками, изучишь техники сборки, придумаешь и создашь уникальное украшение своими руками. Будешь вдохновляться, изучать и создавать. Все материалы включены в стоимость. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате. Продолжительность: 2 часа. Ближайшие даты: 27 сентября в 17:00 Чокер-ожерелье 2 октября в 19:00 Серьги и кольцо или серьги и браслет 11 октября в 17:00 Чокер-ожерелье 12 октября в 19:00 Серьги и кольцо или серьги и браслет 25 октября в 17:00 Чокер-ожерелье

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