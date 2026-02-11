ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кто главный: ты или твой мозг?

Гостиница «Октябрьская», Лиговский проспект, 10/118

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 2300₽
Возраст 16+

Про событие

Судьи выносят больше обвинительных приговоров ближе к обеденному перерыву, потому что голодны? Либет показал, что мозг принимает решения за полсекунды до того, как мы его осознаём? В данной лекции разберут, что на самом деле говорят самые известные эксперименты (в том числе с «расщеплённым мозгом») в области нейробиологии и психологии, и выяснят, кто кого обманывает и манипулирует: мы нашим мозгом или он нами. Кто рассказывает? Владимир Алипов. Учёный-нейробиолог, врач, популяризатор науки. Основное направление научной деятельности — память и её механизмы.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста