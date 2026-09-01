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Гастрономическая вечеринка со свечеварением
Английский проспект, д. 24
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Тебя ждёт уютная атмосфера, музыка, фуршет, общение и знакомство с новыми людьми, творческий мастер-класс и отличное настроение. Программа: – Фуршет с закусками и игристым вином; – Варение свечи в настоящих деревянным спилах, которая будет радовать тебя более 45 часов (в свече будет деревянный фитиль с имитацией звука потрескивания камина); – Правильный выбор аромата для свечи (цветочные, древесные, фруктовые запахи) и интенсивности; – Украшение свечи натуральными материалами из биосада студии.
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