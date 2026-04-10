Тебя ждёт Воскресный фотолагерок с недавно вернувшимся из Японии плёночником Максимом Юдиным. Это полномасштабное мероприятие, которое продлится 4 часа, где ты послушаешь об экспрессивной фотографии культовых японских мастеров, обучишься плёночной механике, уличной съёмке и проявке. А в начале тебя ждёт лекция о легендарных фотографах Сёмэй Томацу и Дайдо Морияму. А затем будешь трогать, снимать и обсуждать получившиеся снимки. Запись в личных сообщениях в тг.