Воскресный фотолагерок: японская уличная фотография
улица Малышева, 21/4
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Тебя ждёт Воскресный фотолагерок с недавно вернувшимся из Японии плёночником Максимом Юдиным. Это полномасштабное мероприятие, которое продлится 4 часа, где ты послушаешь об экспрессивной фотографии культовых японских мастеров, обучишься плёночной механике, уличной съёмке и проявке. А в начале тебя ждёт лекция о легендарных фотографах Сёмэй Томацу и Дайдо Морияму. А затем будешь трогать, снимать и обсуждать получившиеся снимки. Запись в личных сообщениях в тг.
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