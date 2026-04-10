ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Воскресный фотолагерок: японская уличная фотография

Нельсон Совин
улица Малышева, 21/4

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Тебя ждёт Воскресный фотолагерок с недавно вернувшимся из Японии плёночником Максимом Юдиным. Это полномасштабное мероприятие, которое продлится 4 часа, где ты послушаешь об экспрессивной фотографии культовых японских мастеров, обучишься плёночной механике, уличной съёмке и проявке. А в начале тебя ждёт лекция о легендарных фотографах Сёмэй Томацу и Дайдо Морияму. А затем будешь трогать, снимать и обсуждать получившиеся снимки. Запись в личных сообщениях в тг.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Как быть рядом и оставаться собой
Как быть рядом и оставаться собой

от 250₽

по подписке
Ольфакторная лекция в темноте
Ольфакторная лекция в темноте
по подписке
Еда в литературе: от вареников Гоголя до безумного чаепития Кэрролла
Еда в литературе: от вареников Гоголя до безумного чаепития Кэрролла
по подписке
Два хита Неаполя
Два хита Неаполя
по подписке
Феномен «Сумерек»: вампирский миф и массовая культура
Феномен «Сумерек»: вампирский миф и массовая культура
по подписке
Гамарджоба, Тбилиси!
Гамарджоба, Тбилиси!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста