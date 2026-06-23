На экскурсии пробежишь вокруг древних стен Московского Кремля, побываешь на Красной площади, оббежишь Китай-город. По дороге успеешь послушать истории про сам Кремль, некоторые его башни, и даже увидишь единственную сохранившуюся башню и отрезок китайгородской стены. Дистанция: 8 км Беговой темп: 6.30 Соверши пожертвование на любую желаемую сумму после завершения заказа. Примечание: Если на экскурсию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то экскурсия отменяется.