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Беговая экскурсия: «Сердце Москвы. Кремль и Китай Город»

парк искусств Музеон, площадка Nova

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Завершение:

от 50₽ до 1000₽
Возраст 16+

Про событие

На экскурсии пробежишь вокруг древних стен Московского Кремля, побываешь на Красной площади, оббежишь Китай-город. По дороге успеешь послушать истории про сам Кремль, некоторые его башни, и даже увидишь единственную сохранившуюся башню и отрезок китайгородской стены. Дистанция: 8 км Беговой темп: 6.30 Соверши пожертвование на любую желаемую сумму после завершения заказа. Примечание: Если на экскурсию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то экскурсия отменяется.

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