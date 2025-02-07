От сердца и почек: отмечаем 14 февраля в Москве

Накупидонили праздничную подборку для тех, кто только начал встречаться и тех, кто давно вместе и решил тряхнуть романтичной стариной. Также нашли варианты для первого свидания, если оно символично совпало с этим праздником.
Первое свидание
Общаемся и не смущаемся без неловких пауз и излишних заморочек.
Несколько идей для киносвидания, если базовый поход в кинотеатр – уже заезженная пластинка:
О фильме: История древних вампиров Адама и Евы, которые видели ещё татаро-монгол...
3500₽
Лекцию «Как менялись романтические комедии и наши представления о любви?» провед...
4000₽
О фильме: Жизнь Патерсона – сплошная романтика: он работает водителем автобуса в...
3000₽
О фильме: Гонконг, 1962 год. Су и Чоу снимают соседние комнаты в одной квартире....
от 2800₽
В 21:00 в большом мультимедийном зале начнется романтический концерт «Music of L...
2000₽
О фильме: 28-летний Андре должен десятки тысяч евро различным бандитам по всему ...
Бесплатно
О фильме: «Матюшек и Ко.» – магазин подарков и сувениров на углу. В штате есть с...
Бесплатно
О фильме: В Рим с официальным визитом прибывает юная принцесса Анна. Дни её расп...
3000₽
Мастер-классы для тех, кто сразу переходит от слов к делу. Помесить, порисовать, поболтать и прощупать общее чувство прекрасного:
Арт-вечеринка в атмосфере самого страстного и загадочного фильма, где мистика и ...
5000₽
Совместно с фондом «Антон тут рядом» и в поддержу акции ко Дню святого Валентина...
4000₽
Попробуй себя в роли шеф-повара, создающего новшество в мире кулинарии! Создай ...
3100₽
Для тех, кто ценит эстетику, свет и цвет. Тебя приглашают погрузиться в мир ар...
3500₽
Романтический мастер-класс по лепке тарелочек с пожеланиями. Что будет: - знак...
3500₽
Художественный мастер-класс при свечах с кинопоказом. На встрече ты сможешь нари...
2500₽
Если не ловишь адские флешбеки из университета, можно начать свидание с незаурядной лекции с ужином:
«Любовный» арт-ужин про любовь в искусстве и психологии от проекта (Не)Культурные. Среди тысяч концепций и картин, посвященных любви, философ, искусствовед Нина Гавриш выбрала самы...
от 3300₽
Влюбляемся в искусство и друг друга на атмосферной выставке в тему праздника:
Проект посвящен предвкушению любви, ауре соблазна и эротизма. Центральная тема стирает грани между абстрактными идеями и личными историями, создавая связь, вызывающую удовольствие....
350₽
Что еще? События-«солянки» с самыми разными активностями, которые отлично впишутся в твою валентиновскую программу:
В программу мероприятия входят фестивальная часть, мини-игры, лекции от приглашё...
500₽
Добро пожаловать на Magic Market, который посвящён любовной магии. Приготовили д...
от 1000₽
Недавно в отношениях
Время для романтичных притирочек и раскрепощения!
Сближающие события с щепоткой психологии для тех, кому ещё копать и копать:
По совершенно мистическим обстоятельствам КонтакТанго в честь дня всех влюблённы...
от 1000₽
Чтение и обсуждение диалога «Пир». Знаменитый философ Платон много размышлял о ...
Бесплатно
Исследуй себя через движение, создавай искусство и найди новые связи. Тебя ждёт ...
2500₽
Настроение – долой последнее стеснение. Вкрадчиво и наглядно о соблазнительном и чувственном для самых «горячих» перчиков:
Приготовься к вечеру, полному страсти, интриг и неожиданных открытий. Накануне...
3200₽
Почему в искусстве так много обнаженных людей? В чем суть этой наготы? Как эроти...
от 4250₽
Большая любовь с первой пробки... Нежная пенка и благородные газики на романтичных сходках из раздела «Сомелье»:
Розовое шампанское, которое так любят за его элегантный цвет и изысканный вкус, ...
7700₽
Биргики, настал момент поблагодарить свой любимый напиток за все прекрасные моме...
3500₽
Настало время сделать главное признание: признаться в любви к вину. Сможешь напи...
4000₽
Вместе давно – вспоминаем, что 14 февраля всё еще существует
Ударная доза валентиновского настроения для крепко слипшихся пельмешек. Вспоминаем, что 14 февраля всё ещё существует, и отправляемся за новыми общими впечатлениями!
Погружаемся в волшебные мелодии на камерных томных концертах:
Погружайся в атмосферу романтики в стенах знаменитой высотки на Котельнической н...
от 2900₽
Группа из Петербурга, чье творчество не укладывается в рамки конкретного жанра. ...
от 1800₽
Современная романтика – это искусство находить красоту в каждом мгновении, ценит...
2800₽
В этот вечер прозвучит много романтических джазовых хитов Эллы Фицджеральд, Джор...
от 2000₽
В камерной обстановке главного зала особняка, украшенного тысячью свечами, прозв...
от 3500₽
Концерт, вобравший в себя избранные композиции мира неоклассики. В камерной обс...
от 4500₽
Романтика под ключ для самых занятых. Здесь уже всё придумали, осталось только насладиться сказочным вечером и друг другом:
Костюмированная выездная вечеринка в необычной локации. Дресс-код мероприятия: «Мифы и легенды Древней Греции». Афродита, Купидон или может быть Дионис — выбирай, кем хочешь стат...
5000₽
Откровенные «встряски» из нашей самой роковой подборки 18+ для тех, кто готов выйти их зоны комфорта со своей второй половинкой и узнать друг друга с новой стороны:
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/bizarreclubmsk Разнообразь свои отношения: Проведи свой самый необычный день всех влюбленных в крупнейшем свингер клу...
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/bizarreclubmsk Хочешь отдохнуть, познакомится с новыми людьми, посмеяться от души и отлично провести вечер? Приходи с...
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/at_shibarish (с)Экскурс — образовательное мероприятие для новичков, которые хотят познакомиться с проектом в более сп...
Иммерсивный «средневековый» спектакль о том, как выжить, будучи в браке. Жми, если жиза:
Внимание: перенос события на 16.02.2025, 20:00. «Брак – дело загадочное даже для людей, в нем участвующих.» Спектакль «Хулительницы брака» полон эротического слога, женской красо...
7000₽
Мастер-классный отдых в обществе второй половинки. Совместное творчество и тёплые воспоминания (главное не поругаться из-за цвета торта):
На мастер-классе каждый ты соберёшь торт из уже заранее приготовленных заготовок...
3900₽
Создай магическую роспись на своей одежде с помощью краски по ткани и специально...
3800₽
Отправляйся на арт-терапию и погрузись в магию полимерной глины. Можно приходи...
от 3300₽
Воркшоп с Яковом Хомичем, художником, который не бродит одними и теми же тропинк...
от 4675₽
Забирай нашу любовную шпаргалку по Москве и смотри, как празднуют 14 февраля в северной столице.
Ещё больше дейтинг-идей ждёт тебя в подборке необычных свиданий по Москве и Петербургу. Там и хтонь, и огонь, и всяческие нежности.
Для тех, кто признаёт только розочки из разбитых бутылок и отрицает этот праздник, собрали «Антивалентинов дайджест: для тех, кто не празднует».