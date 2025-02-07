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От сердца и почек: отмечаем 14 февраля в Москве

Рассказываем, куда пойти на праздничное свидание без кринжа и банальщины

Что будет в статье:

  1. - Первое свидание 
  2. - Недавно в отношениях 
  3. - Вместе давно – вспоминаем, что 14 февраля всё еще существует

Накупидонили праздничную подборку для тех, кто только начал встречаться и тех, кто давно вместе и решил тряхнуть романтичной стариной. Также нашли варианты для первого свидания, если оно символично совпало с этим праздником.     

Первое свидание 

Общаемся и не смущаемся без неловких пауз и излишних заморочек.

Несколько идей для киносвидания, если базовый поход в кинотеатр – уже заезженная пластинка: 

Киноужин: «Выживут только любовники» (2013)
Киноужин: «Выживут только любовники» (2013)

О фильме: История древних вампиров Адама и Евы, которые видели ещё татаро-монгол...

Едва знакомы: особняк на Третьяковской

3500₽

Лекция о наших любимых ромкомах
Лекция о наших любимых ромкомах

Лекцию «Как менялись романтические комедии и наши представления о любви?» провед...

Большой Козловский переулок, 13/17

4000₽

«Патерсон» (2016) + гастрономическое сопровождение
«Патерсон» (2016) + гастрономическое сопровождение

О фильме: Жизнь Патерсона – сплошная романтика: он работает водителем автобуса в...

Едва знакомы: особняк на Третьяковской

3000₽

Киносалон: «Любовное настроение» (2000)
Киносалон: «Любовное настроение» (2000)

О фильме: Гонконг, 1962 год. Су и Чоу снимают соседние комнаты в одной квартире....

Odmo

от 2800₽

Music of Love + Романтическая киноночь
Music of Love + Романтическая киноночь

В 21:00 в большом мультимедийном зале начнется романтический концерт «Music of L...

Люмьер-Холл

2000₽

«Ангел-А» (2005)
«Ангел-А» (2005)

О фильме: 28-летний Андре должен десятки тысяч евро различным бандитам по всему ...

Публика

Бесплатно

«Магазинчик за углом» (1940)
«Магазинчик за углом» (1940)

О фильме: «Матюшек и Ко.» – магазин подарков и сувениров на углу. В штате есть с...

Публика

Бесплатно

Киноужин: «Римские каникулы» (1953)
Киноужин: «Римские каникулы» (1953)

О фильме: В Рим с официальным визитом прибывает юная принцесса Анна. Дни её расп...

Едва знакомы 5.0, Большой Козловский переулок, 13/17

3000₽

Мастер-классы для тех, кто сразу переходит от слов к делу. Помесить, порисовать, поболтать и прощупать общее чувство прекрасного:

Вечеринка в стиле «Сумерки»
Вечеринка в стиле «Сумерки»

Арт-вечеринка в атмосфере самого страстного и загадочного фильма, где мистика и ...

Арт-студия «My Hygge Place»

5000₽

Мастер-класс по керамике. Дом Липы х Антон тут рядом
Мастер-класс по керамике. Дом Липы х Антон тут рядом

Совместно с фондом «Антон тут рядом» и в поддержу акции ко Дню святого Валентина...

Дом Липы

4000₽

Съедобная свеча
Съедобная свеча

Попробуй себя в роли шеф-повара, создающего новшество в мире кулинарии! Создай ...

Арт-студия «My Hygge Place»

3100₽

Арт Лаб: холсты
Арт Лаб: холсты

Для тех, кто ценит эстетику, свет и цвет. Тебя приглашают погрузиться в мир ар...

Гагаринский переулок, 23с1

3500₽

Мастер-класс по керамике при свечах + кинопоказ «Век Адалин» (2015)
Мастер-класс по керамике при свечах + кинопоказ «Век Адалин» (2015)

Романтический мастер-класс по лепке тарелочек с пожеланиями. Что будет: - знак...

Котомка на Курской, Малый Казённый переулок, 16с1/14

3500₽

Love Party-свидание «Люби и Твори»
Love Party-свидание «Люби и Твори»

Художественный мастер-класс при свечах с кинопоказом. На встрече ты сможешь нари...

Котомка на Курской, Малый Казённый переулок, 16с1/14

2500₽

Если не ловишь адские флешбеки из университета, можно начать свидание с незаурядной лекции с ужином:

Арт-ужин «Искусство любить: тема любви в живописи и психологии»
Арт-ужин «Искусство любить: тема любви в живописи и психологии»

«Любовный» арт-ужин про любовь в искусстве и психологии от проекта (Не)Культурные. Среди тысяч концепций и картин, посвященных любви, философ, искусствовед Нина Гавриш выбрала самы...

Odmo

от 3300₽

Влюбляемся в искусство и друг друга на атмосферной выставке в тему праздника: 

Любовное настроение
Любовное настроение

Проект посвящен предвкушению любви, ауре соблазна и эротизма. Центральная тема стирает грани между абстрактными идеями и личными историями, создавая связь, вызывающую удовольствие....

до
Ruarts Gallery

350₽

Что еще? События-«солянки» с самыми разными активностями, которые отлично впишутся в твою валентиновскую программу: 

LV
LV

В программу мероприятия входят фестивальная часть, мини-игры, лекции от приглашё...

Twenty One Club

500₽

Magic Market
Magic Market

Добро пожаловать на Magic Market, который посвящён любовной магии. Приготовили д...

c
по
AG loft, Варшавское шоссе, 33с3

от 1000₽

Недавно в отношениях 

Время для романтичных притирочек и раскрепощения! 

Сближающие события с щепоткой психологии для тех, кому ещё копать и копать: 

КонтакТанго
КонтакТанго

По совершенно мистическим обстоятельствам КонтакТанго в честь дня всех влюблённы...

Дебри, Дербеневская улица 14к3

от 1000₽

Медленное чтение: Платон о любви
Медленное чтение: Платон о любви

Чтение и обсуждение диалога «Пир». Знаменитый философ Платон много размышлял о ...

Старая Басманная улица, 12с2

Бесплатно

Линии движения
Линии движения

Исследуй себя через движение, создавай искусство и найди новые связи. Тебя ждёт ...

Grape Loft, Малая Семёновская улица, 5с10

2500₽

Настроение – долой последнее стеснение. Вкрадчиво и наглядно о соблазнительном и чувственном для самых «горячих» перчиков: 

Большая любовь с первой пробки... Нежная пенка и благородные газики на романтичных сходках из раздела «Сомелье»: 

Шампань Розе
Шампань Розе

Розовое шампанское, которое так любят за его элегантный цвет и изысканный вкус, ...

Смоленский бульвар, 15

7700₽

In love with beer
In love with beer

Биргики, настал момент поблагодарить свой любимый напиток за все прекрасные моме...

Taste&Talk

3500₽

In love with wine
In love with wine

Настало время сделать главное признание: признаться в любви к вину. Сможешь напи...

Taste&Talk

4000₽

Вместе давно – вспоминаем, что 14 февраля всё еще существует

Ударная доза валентиновского настроения для крепко слипшихся пельмешек. Вспоминаем, что 14 февраля всё ещё существует, и отправляемся за новыми общими впечатлениями!   

Погружаемся в волшебные мелодии на камерных томных концертах:

Романтика при свечах в высотке на Котельнической
Романтика при свечах в высотке на Котельнической

Погружайся в атмосферу романтики в стенах знаменитой высотки на Котельнической н...

Signature Art, Котельническая набережная, 1/15кВК

от 2900₽

Settlers
Settlers

Группа из Петербурга, чье творчество не укладывается в рамки конкретного жанра. ...

Центр океанографии и морской биологии Москвариум

от 1800₽

Усадьба джаз: «Love songs». Любовь свечи и вино.
Усадьба джаз: «Love songs». Любовь свечи и вино.

Современная романтика – это искусство находить красоту в каждом мгновении, ценит...

Другое Дело

2800₽

Jazz for Lovers. Джаз при свечах в винтажном особняке
Jazz for Lovers. Джаз при свечах в винтажном особняке

В этот вечер прозвучит много романтических джазовых хитов Эллы Фицджеральд, Джор...

Фотофактура

от 2000₽

Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера
Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера

В камерной обстановке главного зала особняка, украшенного тысячью свечами, прозв...

Особняк Прове, Новая Басманная улица, 22/2с1

от 3500₽

Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера
Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера

Концерт, вобравший в себя избранные композиции мира неоклассики. В камерной обс...

Особняк Прове, Новая Басманная улица, 22

от 4500₽

Романтика под ключ для самых занятых. Здесь уже всё придумали, осталось только насладиться сказочным вечером и друг другом:

Купидон тебе в сердечко
Купидон тебе в сердечко

Костюмированная выездная вечеринка в необычной локации. Дресс-код мероприятия: «Мифы и легенды Древней Греции». Афродита, Купидон или может быть Дионис — выбирай, кем хочешь стат...

Taste&Talk

5000₽

Откровенные «встряски» из нашей самой роковой подборки 18+ для тех, кто готов выйти их зоны комфорта со своей второй половинкой и узнать друг друга с новой стороны: 

по подписке
Ночь святого Валентина
Ночь святого Валентина

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/bizarreclubmsk Разнообразь свои отношения: Проведи свой самый необычный день всех влюбленных в крупнейшем свингер клу...

по подписке
Вечер игры «Чпок»
Вечер игры «Чпок»

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/bizarreclubmsk Хочешь отдохнуть, познакомится с новыми людьми, посмеяться от души и отлично провести вечер? Приходи с...

по подписке
(с)Экскурс
(с)Экскурс

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/at_shibarish (с)Экскурс — образовательное мероприятие для новичков, которые хотят познакомиться с проектом в более сп...

по подписке
101 для пар в день всех влюблённых
101 для пар в день всех влюблённых

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/knutundprianik Каждая игра 101 наполнена атмосферой азарта, чувственности и откровенности. В честь Дня Святого Вале...

Иммерсивный «средневековый» спектакль о том, как выжить, будучи в браке. Жми, если жиза: 

Хулительницы брака
Хулительницы брака

Внимание: перенос события на 16.02.2025, 20:00. «Брак – дело загадочное даже для людей, в нем участвующих.» Спектакль «Хулительницы брака» полон эротического слога, женской красо...

Артэквар, улица Арбат, 9с2

7000₽

Мастер-классный отдых в обществе второй половинки. Совместное творчество и тёплые воспоминания (главное не поругаться из-за цвета торта):

Бенто торт в стиле «Ламбет»
Бенто торт в стиле «Ламбет»

На мастер-классе каждый ты соберёшь торт из уже заранее приготовленных заготовок...

Арт-студия «My Hygge Place»

3900₽

Вышивка красками
Вышивка красками

Создай магическую роспись на своей одежде с помощью краски по ткани и специально...

Дом Липы

3800₽

How to: Сделать кольца из полимерной глины
How to: Сделать кольца из полимерной глины

Отправляйся на арт-терапию и погрузись в магию полимерной глины. Можно приходи...

Odmo

от 3300₽

How to: творить как художник Яков Хомич
How to: творить как художник Яков Хомич

Воркшоп с Яковом Хомичем, художником, который не бродит одними и теми же тропинк...

Odmo

от 4675₽

Забирай нашу любовную шпаргалку по Москве и смотри, как празднуют 14 февраля в северной столице

Ещё больше дейтинг-идей ждёт тебя в подборке необычных свиданий по Москве и Петербургу. Там и хтонь, и огонь, и всяческие нежности. 

Для тех, кто признаёт только розочки из разбитых бутылок и отрицает этот праздник, собрали «Антивалентинов дайджест: для тех, кто не празднует».    

Что есть в статье:

  1. Первое свидание 
  2. Недавно в отношениях 
  3. Вместе давно – вспоминаем, что 14 февраля всё еще существует

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