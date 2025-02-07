От сердца и почек: отмечаем 14 февраля в Москве

Рассказываем, куда пойти на праздничное свидание без кринжа и банальщины

Что будет в статье:

Накупидонили праздничную подборку для тех, кто только начал встречаться и тех, кто давно вместе и решил тряхнуть романтичной стариной. Также нашли варианты для первого свидания, если оно символично совпало с этим праздником.

Первое свидание

Общаемся и не смущаемся без неловких пауз и излишних заморочек.

Несколько идей для киносвидания, если базовый поход в кинотеатр – уже заезженная пластинка:

Мастер-классы для тех, кто сразу переходит от слов к делу. Помесить, порисовать, поболтать и прощупать общее чувство прекрасного:

Если не ловишь адские флешбеки из университета, можно начать свидание с незаурядной лекции с ужином:

Влюбляемся в искусство и друг друга на атмосферной выставке в тему праздника:

Любовное настроение Проект посвящен предвкушению любви, ауре соблазна и эротизма. Центральная тема стирает грани между абстрактными идеями и личными историями, создавая связь, вызывающую удовольствие.... до 16 февраля 2025 Ruarts Gallery 350₽

Что еще? События-«солянки» с самыми разными активностями, которые отлично впишутся в твою валентиновскую программу:

LV В программу мероприятия входят фестивальная часть, мини-игры, лекции от приглашё... 12 февраля Twenty One Club 500₽ Magic Market Добро пожаловать на Magic Market, который посвящён любовной магии. Приготовили д... c 15 февраля по 16 февраля AG loft, Варшавское шоссе, 33с3 от 1000₽

Недавно в отношениях

Время для романтичных притирочек и раскрепощения!

Сближающие события с щепоткой психологии для тех, кому ещё копать и копать:

КонтакТанго По совершенно мистическим обстоятельствам КонтакТанго в честь дня всех влюблённы... 15 февраля Дебри, Дербеневская улица 14к3 от 1000₽ Медленное чтение: Платон о любви Чтение и обсуждение диалога «Пир». Знаменитый философ Платон много размышлял о ... 14 февраля Старая Басманная улица, 12с2 Бесплатно Линии движения Исследуй себя через движение, создавай искусство и найди новые связи. Тебя ждёт ... 15 февраля Grape Loft, Малая Семёновская улица, 5с10 2500₽

Настроение – долой последнее стеснение. Вкрадчиво и наглядно о соблазнительном и чувственном для самых «горячих» перчиков:

Большая любовь с первой пробки... Нежная пенка и благородные газики на романтичных сходках из раздела «Сомелье»:

Вместе давно – вспоминаем, что 14 февраля всё еще существует

Ударная доза валентиновского настроения для крепко слипшихся пельмешек. Вспоминаем, что 14 февраля всё ещё существует, и отправляемся за новыми общими впечатлениями!

Погружаемся в волшебные мелодии на камерных томных концертах:

Романтика под ключ для самых занятых. Здесь уже всё придумали, осталось только насладиться сказочным вечером и друг другом:

Купидон тебе в сердечко Костюмированная выездная вечеринка в необычной локации. Дресс-код мероприятия: «Мифы и легенды Древней Греции». Афродита, Купидон или может быть Дионис — выбирай, кем хочешь стат... 15 февраля Taste&Talk 5000₽

Откровенные «встряски» из нашей самой роковой подборки 18+ для тех, кто готов выйти их зоны комфорта со своей второй половинкой и узнать друг друга с новой стороны:

Иммерсивный «средневековый» спектакль о том, как выжить, будучи в браке. Жми, если жиза:

Хулительницы брака Внимание: перенос события на 16.02.2025, 20:00. «Брак – дело загадочное даже для людей, в нем участвующих.» Спектакль «Хулительницы брака» полон эротического слога, женской красо... 16 февраля Артэквар, улица Арбат, 9с2 7000₽

Мастер-классный отдых в обществе второй половинки. Совместное творчество и тёплые воспоминания (главное не поругаться из-за цвета торта):

Забирай нашу любовную шпаргалку по Москве и смотри, как празднуют 14 февраля в северной столице.

Ещё больше дейтинг-идей ждёт тебя в подборке необычных свиданий по Москве и Петербургу. Там и хтонь, и огонь, и всяческие нежности.

Для тех, кто признаёт только розочки из разбитых бутылок и отрицает этот праздник, собрали «Антивалентинов дайджест: для тех, кто не празднует».