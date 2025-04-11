Атмосфера ближневосточных стран с их радушием, яркими красками и пряными ароматами. Вместе с блистательными музыкантами Тони Карапетяном и Хассаном Беналиуа представляют программу East-West, в которой виртуозно сплетаются звучание арабского кануна и рояля. На первый план выходит любовь музыкантов к этническим мелодиям, привычная джазовая музыка деликатно уступает место цветистому наслоению армянских, алжирских, андалузских мотивов. В программу East-West вошли авторские композиции Тони Карапетяна и традиционная алжирская музыка в неповторимой колоритной авторской аранжировке. В стоимость входит приветственный бокал вина. Внимание: возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.