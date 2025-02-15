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  1. Москва
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Линии движения

Grape Loft, Малая Семёновская улица, 5с10

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Исследуй себя через движение, создавай искусство и найди новые связи. Тебя ждёт мастер-класс по движению, арт-терапия, нетворкинг, визуальное творчество. Ты создашь уникальные рисунки на холсте, используя движения из танцев, капоэйры и других двигательных практик. Это шанс не только лучше понять себя через движение, но и познакомиться с новыми людьми, обменяться опытом и насладиться перфомансом, превращая каждый шаг в искусство.

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