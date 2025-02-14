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[солдаут] Киноужин: «Выживут только любовники» (2013)х

Едва знакомы: особняк на Третьяковской
Старомонетный пер., 22, стр. 2

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: История древних вампиров Адама и Евы, которые видели ещё татаро-монгольское иго и инквизицию. Адам — рокер из Детройта, играющий андеграунд-музыку. Он уже очень старый, он хочет тишины, покоя, и тихо ненавидит «зомби» (так вампиры зовут людей). Ева же — напротив, весьма жизнерадостная вампирелла постарше, общающаяся с поэтом времён Шекспира, Кристофером Марло, и живущая в Танжере. Она приезжает вытаскивать своего любовника из пучины депрессии. Но идиллию нарушает внезапно заявляющаяся младшая сестра Евы — Ава. Исход ситуации предсказать не в силах никто — выживут только любовники? Показ на языке оригинала, русские субтитры. Меню: бутербродики с красной икрой и взбитым маслом, спагетти «Леди и Бродяга», малиновый тирамису, приветственный бокал вина, гречишный и чёрный чай. Перед началом – экскурсия по особняку, после – обсуждение фильма для всех желающих. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия. 19-30 сбор гостей. 20-00 начало показа.

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