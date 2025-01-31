Антивалентинов дайджест: для тех, кто не празднует

Меняем сердечки на тёмную эстетику, угар и капельку абсурда. Или просто иди на ручки, если поймал грустинку: мы о тебе позаботимся и подскажем, как отвлечься

Что будет в статье:

Если Купидон обошел тебя стороной, или ты в паре, но все эти «розовые сопли» вызывают раздражение — понимаем и напоминаем: с тобой всё в порядке! Если тебя бесит День Валентина, это может указывать на установки или социальные ожидания, с которыми ты не согласен(а).

Что делать? Психологи советуют попробовать следующие техники «выживания»:

Вместо того чтобы погружаться в раздражение, представь, что ты наблюдатель. Это поможет обрести эмоциональную нейтральность. Когда начинаешь раздражаться из-за праздника, переключи внимание на что-то неожиданное. Побалуй себя: любимый фильм, концерт. Если уж отмечать праздник – пусть это будет День любви к себе.

Есть много вариантов, как отвлечь, увлечь или развлечь себя. Мы составили подборку классных, дичёвых и поддерживающих событий в разных городах.

Москва

Если влюбиться, то в метал. Если потерять голову, то от блэк метала. Истеричный пулемётный речитатив, страшные сказки в текстах, тяжёлые рок-инструменталы. Ну, а если хочешь быть таинственным туманом — для тебя уготовано мрачное и атмосферное, хочешь быть цыгангста-хулигангста — заходи за позитивом, драйвом и угаром. Привет, концерт и Fucking Valentine’s Day:

Трогательная новая интимность по-русски о любви и грусти, море и моде. Такое комбо!

Свидание Песни «Свидание» — это очень трогательная новая интимность по-русски о любви и грусти, море и моде. Музыка — искусство, средством воплощения художественных образов для которого яв... 14 февраля 1930 Moscow от 1600₽

А можно взять и перевернуть своё привычное восприятие действительности. Погрузиться в тотальную темноту и исследовать мир заново, услышать полифонию эмоций, образов и нового знания о себе, свободного от стереотипов.

Или как итальянцы, которые 15 февраля празднуют single day и день заботы о себе. Мастер-класс по гирляндам, прекрасный, любимый ты, воплощённая в действие забота — хорошо, правда?

Экскурсия по Музею темноты Путешествие длиной в 50 минут, которое перевернёт твоё привычное восприятие дейс... до 25 февраля Автозаводская улица, 11 2000₽ Так себе праздник 15 февраля в Италии празднуют single day, а также это день, посвящённый заботе о... 15 февраля Едва знакомы 5.0, Большой Козловский переулок, 13/17 3500₽

Пока одни поддаются розовому безумию, другие исследуют мёртвое и живое, твёрдое и мягкое, грустное и смешное.

Переключить программу в голове на «Дичь» и увидеть что-то новое:

Пока замерзло озеро Выставка Дмитрия Булныгина погружает в исследование стазиса, парализующего состояния, охватывающего природу, общество и человеческии разум. Сложные скульптуры и объекты из металла... до 2 марта Syntax gallery от 250₽

Санкт-Петербург

Никто не идеален. Углубиться в этот тезис можно на лекциях о грешках наших предков. Как жилось фавориткам императоров, как в советской России можно было жениться и развестись несколько раз за месяц, о движении «Долой стыд» и голых людях, гуляющих по Красной площади.

В чем польза и успех полового размножения, как оно появилось и при чём тут кислородная катастрофа? Да и зачем вообще нужны все эти женщины и мужчины?

Упоротый Палеонтолог «Зачем эволюции нужны женщины?» Давным-давно одинокая клетка спокойно себе делилась пополам и все было хорошо. Но почему же тогда сейчас все высшие животные и растения имеют по два и более пола? В чем польза и ус... 15 февраля Art Hall, Сытнинская улица 14 от 1200₽

Если ты копил(а) свою злость с прошлого года, самое время её выплеснуть! Особенно в Антивалентинов день, особенно дротиками по фоткам бывших, особенно с возможностью уничтожить вещи твоего (твоей) Ex, да ещё и прилюдно. Когда, если не сейчас?

My еx is my biggest fan | Valentine party Пока все празднуют день влюблённых и выкладывают фотки со своими «половинками», эта вечеринка создана специально для self made и заодно чтобы повспоминать тех, с кем так и не случи... 15 февраля Ласточка от 800₽

Пост-панк, дезрок, метал, блэк метал и даже эмо. Всё в лучших традициях тёмной эстетики:

Мощное для Антивалентина — погружение не в любовные реки, а в глубины воспоминаний и в своё детство. Сможешь лежать ногами вверх, строить дом из подушек, ловить мыльные пузыри, танцевать, расслабляться. А на пижамной вечеринке в девчачьей компании — пить вино, секретничать, обниматься. Что выбираешь, когда выезжаешь?

Ecstatic Dance Представь себе вечер, где можно забыть про обязанности, «надо» и «нельзя», и про... 15 февраля улица Чапаева, 17 от 1500₽ Пижамная вечеринка Пижамный девичник в студии Oh, woman!, как альтернатива празднования дня всех вл... 14 февраля Ипподромный переулок, 1к2, (7 минут пешком от метро Пионерская) 1000₽

Екатеринбург

Трясти башкой тебя приглашает банда панков, «Женатый Крест» обещает олдскульную панкоту, а ещё в программе: дьявол-рок, благословенный поп, первобытный хип-хоп. Никаких сердец и банальщины. Только серьёзные тряски серьёзных людей.

Панк гиг Надоели скучные сердечки? Тряси башкой под настоящий панк! Для тебя: Другой такой нет (ДТН) — рок-группа из Екатеринбурга со своим творчеством обо всём на свете. КНЖЛ — дьявол-р... 14 февраля Корчма «Пристанище» от 300₽

Арт-вечер с концепцией двоемирия: принять, что страдание источник духовного роста, рассмотреть эксперименты художников с оккультизмом и нарисовать череп в цветах маслом на черных холстах — нам такое надо, берём.

«Опиум для никого»: Декаданс — депрессия и мистика в искусстве «Экстаз перед лицом бездны: очарование и опасность декаданса». Этот стиль жизни и искусства провозглашал упадок общественных ценностей, морали и религии, предлагая взамен погружени... 15 февраля Класс искусств «MIRvOIR», проспект Ленина, 48 1600₽

Хочешь узнать, почему тебя иногда тянет к странным, техническим или физиологическим запахам? А послушать про «монстров» парфюмерного мира — о культовых духах со сложной и странной ароматикой? Это тёмный интерактив на максималках, детка!

Ольфакторный интерактив: «Темная сторона парфюмерии» Мероприятие для тех, кто хочет узнать больше о мире ароматов (не только и не столько про духи). Что в программе? - Обсудишь такое понятие как ольфакторный культурный код, немно... 13 февраля улица Чебышёва, 6, 4 эт., офис 422/2 1300₽

Казань

Ты живёшь осознанно, когда тебя уже не фотки бывшего интересуют, а современная версия другого мужчины — Ван Гог One Love. Это раз. Ты живёшь ярко, искренне, на полную, честно, когда отправляешься в детективное приключение, чтобы раскрыть загадочное убийство. И это в одиночку. Это достойно. И это два.

Новосибирск

Спектакль-головоломка о социопате или театрализованный семейный триллер — в общем что-то про нормальных людей, без прикрас и розовых сердечек.

Спектакль «Sociopath / Гамлет» Спектакль от Андрея Прикотенко представляет собой головоломку и возможность раск... 13 февраля «Старый дом» от 750₽ Бывшие Бывшая жена — это как стоптанные ботинки: вышли из моды, а выбросить жалко. А бы... 15 февраля Нижегородский независимый «Театр на Счастливой», улица Дьяконова, 1Е от 800₽

Молчание моря, Бессилие. Если что, это музыкальные группы, которые готовы устроить для тебя тот ещё вечерочек.

Water, please Захватывающая музыка балансирующая на грани пост-рока, пост-метала и прогрессива будет звучать для тебя в полную мощь в рок-баре «Дом RM». Поддержку на сцене осуществят: — Молчан... 16 февраля Каменская улица, 55 888₽

Нижний Новгород

Нижний — предводитель антивалентинов. Здесь замутили искренний и жёсткий концерт для всех, кто хочет отпраздновать от души. Развлекать тебя будет музыка голого нерва. На эмо-вечеринку не забудь чёрно-розовые аутфиты ;)

Сложным ментальным состояниям посвящена выставка Ксюши Ласточки. Иногда лучшая поддержка кроется в самых неожиданных вещах. Что если эта вещь – такая?

You are not alone Терминал представит новую выставку Ксюши Ласточки, посвященную сложным ментальным состояниям. В экспозиции будут представлены работы из дерева и металла, а также графика и анимация... до 6 апреля Терминал А от 0₽

Поковыряться в себе тоже можно. Есть вариант взглянуть на свои сны под новым углом и сделать первый шаг к выходу из повторяющихся сценариев. Выставка про тонкие грани человеческих переживаний. Но не только мрачное увидишь, ведь работы наполнены светом — они о принятии, преодолении и любви, которая дает силы идти дальше.

Ростов-на-Дону

Для любителей чего-то пожёстче в Ростове приготовили смесь тёмного фолка и экстремального метала, а также эпатаж и провокации с обилием нецензурной лексики:

Мещера Яркие представители российской сцены, создающие уникальную смесь тёмного фолка и... 14 февраля Кроп Арена, проспект Шолохова, 270/1 от 1200₽ Паша Техник Большое сольное выступление. Паша исполнит всех хиты, пообщается с аудиторией и... 15 февраля Lave, улица Фрунзе, 3 от 1390₽

Разобщённость, разъединение, разрыв привычных связей и шаблонов. Тотальное одиночество и невозможность преодолеть конфликт поколений. Щемящая пьеса Ярославы Пулинович нам в помощь:

Жаркое ковидное лето Извечный конфликт отцов и детей глазами умирающего старого пса на фоне жаркого ковидного лета 2020-го. Пандемия как символ разобщённости, разъединения, разрыва привычных связей и... 18 февраля Линии 1500₽

Владивосток

Не нравится реальность? У тебя будет «слово», чтобы создать сверхреальность. Но не торопись. Дай возможность произойти развитию истории, события, тела, жеста, состояния, формы. А то, что из этого получится и будет — сюр.приз!

Сюр.приз Это театрально-пластическая импровизация в жанре сюрреализм. У тебя будет возможность увидеть, как одно слово может создать реальность. Нет, не так. Оно больше чем реальность! У... 15 февраля #ТеатрПлюсОдин 1000₽

Хочешь объятий и безопасного, тёплого взаимодействия? Такое найдёшь на каддл-пати. Даже если в моменте передумаешь и захочешь только наблюдать и интровертить в сторонке — это окей. Мероприятие с мягким и бережным акцентом!

Вечеринка объятий Что такое Hugs Party? Это мероприятие поддержки, уюта и душевного тепла, где люди обнимаются в безопасной обстановке. Ты можешь делать что угодно: рисовать, обниматься, общаться,... 15 февраля Партизанский проспект, 16 3000₽

Омск

Для тебя приготовили события с участием тяжеловесов Омского андеграунда. Мёртвая музыка для ценителей, в программе тонна зловещих риффов, мелодичных актов и бронебойные, адские крики. М?

Dead Fighting Минутка философии и четыре часа беспощадных мотивов! Сражение мёртвых - как неутолимое желание восстать из подземелья с экстремальной музыкой на пьедестал известности. Такого не бу... 16 февраля Rock club от 250₽

А можно проявить любовь и заботу, но не к людям, а к животным. Они точно так же хотят внимания, ласки и совместно проведённого времени. Множество животных, которые были оставлены в приютах, нуждаются во внимании человека, а ведь его так просто оказать — просто погуляв с животным, почесав ему за ухом и угостив лакомством.

Краснодар

Забудь о валентинках. Порт 219 превратится в эпицентр драйва и безудержного веселья. Это возможность от души повеселиться и сбросить напряжение, если романтика — это не твоё:

Anti-Valentines day party Забудь о романтике и валентинках! Порт 219 превратится в эпицентр драйва и безудержного веселья! Это твоя возможность от души повеселиться и сбросить напряжение, если романтика — ... 14 февраля Порт 219 от 1500₽

Мимимишность — мимо. Подайте нам теневую сторону русской поэзии. Эротика и мат — программа вечера запрещённой поэзии в двух словах.

Вечер откровенной поэзии Запретный плод сладок, и лучшим удобрением для него всегда была страсть. А самые ярые адепты страсти на поприще искусства — это, безусловно, поэты. Обожатели пылких женщин и архите... 17 февраля Rock Bar Small Stage, Краснодар, ул. Красная, д. 76 от 500₽

Воронеж

Скоро читка пьесы. История о личностном кризисе, о неопределённости, растерянности и желании чего-то большего. Она о том ощущении, когда ты будто заперт в изоляции, а вокруг тебя — выжженное поле. И нужно в своей жизни что-то менять, но кажется, что уже поздно, нет сил, да или просто некстати.

А ещё грустная история на сцене. Чтобы выжить в новом мире, нужно соблюдать принцип: «не моя зона ответственности». Проверишь, ждёт ли это нас?

Переспать с Леной и умереть Это читка пьесы. История о личностном кризисе, о неопределённости, растерянности... 13 февраля Прогресс, улица Фридриха Энгельса, 52 от 800₽ Стоики Действие пьесы происходит в недалёком будущем «в любом крупном городе Европы, Ам... до 28 февраля улица Фридриха Энгельса, 52 от 1600₽

А ещё ты можешь пошутить про своих бывших с комиками — чем не терапия? Или посмотреть фильм — жёсткую абсурдистскую пародию. Посмотреть на любовь и отношения с точки зрения анти-утопии.

Кинопоказ фильма Йоргоса Лантимоса «Лобстер» Согласно законам Города одинокие люди обязаны в течение 45 дней найти себе пару.... 13 февраля Underlock 1000₽ Бывшие Импровизационное шоу «Бывшие», в котором 2 комика будут общаться с гостями и пом... 14 февраля Воронежский стендап клуб, просп. Революции, 39 500₽

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