Пока все празднуют день влюблённых и выкладывают фотки со своими «половинками», эта вечеринка создана специально для self made и заодно чтобы повспоминать тех, с кем так и не случилось, то есть бывших. В программе: — Уничтожение вещей твоего/твоей Ex — можно принести вещи, оставшиеся от старых отношений, их можно будет передарить, заапсайклить или уничтожить в прямом смысле слова — Стрельба дротиками по фотографиям :) — Открытый микрофон с возможностью послать того самого громко и при свидетелях — и всё это под самый танцевальный slay плейлист! В этот вечер тебя ждут: — dj-сет из самых танцевальных треков — игра в бутылочку — love почта — напишешь письмо бывшим или настоящим, а организаторы отправят! — тату-зона — конкурс на лучший образ — лотерея с призами — бирпонг — чайная церемония — перфомансы — зона знакомств FC 18+ (вход только по паспорту/правам). DC: выбирай такой аутфит, чтобы бывшие поняли, кого потеряли. *На вечеринку можно прийти как в одиночку, так и с партнёром.