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Так себе праздник

Едва знакомы 5.0, Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

15 февраля в Италии празднуют single day, а также это день, посвящённый заботе о себе. «Едва знакомы» решили поддержать эту чудесную традицию. Тебя ждёт пицца и мастер-класс по гирляндам. Гирлянды можно будет задекорировать акварельной бумагой разных форм, тонкой латунью и алюминием серебряного и золотого цветов. Под чутким руководством художницы Маши Сомик ты создашь свой маленький объект искусства. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия.

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