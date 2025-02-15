15 февраля в Италии празднуют single day, а также это день, посвящённый заботе о себе. «Едва знакомы» решили поддержать эту чудесную традицию. Тебя ждёт пицца и мастер-класс по гирляндам. Гирлянды можно будет задекорировать акварельной бумагой разных форм, тонкой латунью и алюминием серебряного и золотого цветов. Под чутким руководством художницы Маши Сомик ты создашь свой маленький объект искусства. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия.