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Захватывающая музыка балансирующая на грани пост-рока, пост-метала и прогрессива будет звучать для тебя в полную мощь в рок-баре «Дом RM». Поддержку на сцене осуществят: — Молчание Моря (Томск) — Бессилие (Барнаул) Начало в 19:00, сбор гостей в 18:30 Стоимость билетов 888 рублей. Планируется повышение цены ближе к событию.
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