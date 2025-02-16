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Water, please

Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

888₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Захватывающая музыка балансирующая на грани пост-рока, пост-метала и прогрессива будет звучать для тебя в полную мощь в рок-баре «Дом RM». Поддержку на сцене осуществят: — Молчание Моря (Томск) — Бессилие (Барнаул) Начало в 19:00, сбор гостей в 18:30 Стоимость билетов 888 рублей. Планируется повышение цены ближе к событию.

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