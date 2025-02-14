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Emo Valentine's Day
Почаинская улица, 17С
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Неважно есть ли у тебя вторая половинка, в этот День Святого Валентина ты не останешься один. Приходи ностальгировать и зажигать танцпол в компании единомышленников под рок хиты 2007-ого и не только. Чёрно-розовые аутфиты приветствуются. Без лишних слов, приходи на пати! Билеты с репостом этой записи (https://vk.com/wall-227942370_41) – 200 р, без – 300 р
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