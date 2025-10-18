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Осенние листья закружат тебя в романтичном моше, потому что «Ермак!» планирует отыграть самую тяжёлую программу в двух столицах. Пост-хардкор-филармония открывает свои двери для господ и их любезных дам. Вечер будет вести Анастасия Александровна, известная каждому уважающему себя фанату тяжеляка как училка по металлу из «МХК НОТ ДЭД». Доставай из шкафа фрак, наглаживай галстук и протирай линзы своих лорнетов — самое время ломать друг другу кабины в хардкор-вальсе.
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