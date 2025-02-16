Grim Machine Live
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
Начало:
Завершение:
от 666₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Тебя ждёт привычная для мероприятий тёмная эстетика, которую будет обеспечивать скрупулёзно подобранный лайн-ап из самых интересных групп в стилистике пост-панка, дезрока и других смежных жанров. В концерте примут участие: Cracky Tights (deathrock, goth-punk), Екатеринбург Вевил (post-punk, shoegaze), Астрахань/СПб Чайки улетают с моря (darkwave, post-punk), СПб The Coast Ghost (no folk, gothic, punk), СПб
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