Тебя ждёт привычная для мероприятий тёмная эстетика, которую будет обеспечивать скрупулёзно подобранный лайн-ап из самых интересных групп в стилистике пост-панка, дезрока и других смежных жанров. В концерте примут участие: Cracky Tights (deathrock, goth-punk), Екатеринбург Вевил (post-punk, shoegaze), Астрахань/СПб Чайки улетают с моря (darkwave, post-punk), СПб The Coast Ghost (no folk, gothic, punk), СПб