Ze Fish
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.
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от 800₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Панк-оркестр отмечает юбилей — XV лет! Большая праздничная программа — большой состав, бронебойные шлягеры со всех альбомов и новые песни, а так же море позитива, драйва и угара ждут всех цыгангста-хулигангста, пришедших на юбилейный концерт.
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