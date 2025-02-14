Панк-оркестр отмечает юбилей — XV лет! Большая праздничная программа — большой состав, бронебойные шлягеры со всех альбомов и новые песни, а так же море позитива, драйва и угара ждут всех цыгангста-хулигангста, пришедших на юбилейный концерт.