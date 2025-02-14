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Панк гиг

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

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от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Надоели скучные сердечки? Тряси башкой под настоящий панк! Для тебя: Другой такой нет (ДТН) — рок-группа из Екатеринбурга со своим творчеством обо всём на свете. КНЖЛ — дьявол-рок, благословенный поп, первобытный хип-хоп. Шляпакакрас — банда панков из Екатеринбурга, которая мощным вокалом и ритмичной читкой подаст тебе привычные ситуации под сатирическим соусом, хорошенько отбитые барабанами, раскатанные плотным басом и прожаренные перегруженными гитарами. Женатый Крест — распространяют олдскульную панкоту из самых глубин Ё-бургского андерграунда и, как завещал Гр. Об, радуют концертную аудиторию отборным трешем и пьяными припадками прямо на сцене. Отжигай по полной во имя кого хочешь :)

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