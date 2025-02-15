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  1. Нижний Новгород
  2. События

Симфония сознания

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2300₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Эта аудиовизуальная медитация — это путешествие от покоя к чувству наполненности, которое участники могут нести в жизнь. Она помогает не только осознать свои внутренние ресурсы и связь с миром, но и пробуждает энергию, вдохновляющую на любовь, действия и позитивные изменения. Проект проводится в планетариях и других аудио-визуальных пространствах, создающих условия для полного погружения. Это опыт, пробуждающий не только внутренний покой, но и чувство наполненности, любви и вдохновения. Медитация переносит участников от спокойной интроспекции к масштабному осознанию, соединяя их с окружающим миром и раскрывая в них потенциал для действий и преобразований. Глубина Экспириенс Погружение внутрь себя

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