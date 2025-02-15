Эта аудиовизуальная медитация — это путешествие от покоя к чувству наполненности, которое участники могут нести в жизнь. Она помогает не только осознать свои внутренние ресурсы и связь с миром, но и пробуждает энергию, вдохновляющую на любовь, действия и позитивные изменения. Проект проводится в планетариях и других аудио-визуальных пространствах, создающих условия для полного погружения. Это опыт, пробуждающий не только внутренний покой, но и чувство наполненности, любви и вдохновения. Медитация переносит участников от спокойной интроспекции к масштабному осознанию, соединяя их с окружающим миром и раскрывая в них потенциал для действий и преобразований. Глубина Экспириенс Погружение внутрь себя