«Экстаз перед лицом бездны: очарование и опасность декаданса». Этот стиль жизни и искусства провозглашал упадок общественных ценностей, морали и религии, предлагая взамен погружение в экстаз чувственных наслаждений на грани опасности и саморазрушения. На арт-вечере погрузишься в концепцию двоемирия — реального и потустороннего. Изучишь философию декаданса, отрицающую счастье как высшую ценность и видящую в страдании источник духовного роста. Рассмотришь эксперименты художников с оккультизмом и изменёнными состояниями сознания. В художественной практике, под специальный чай и музыку, нарисуешь череп в цветах маслом на черных холстах. Урок подходит для любого уровня художественной подготовки.