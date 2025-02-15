«Опиум для никого»: Декаданс — депрессия и мистика в искусстве
Класс искусств «MIRvOIR», проспект Ленина, 48
Начало:
Завершение:
1600₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
«Экстаз перед лицом бездны: очарование и опасность декаданса». Этот стиль жизни и искусства провозглашал упадок общественных ценностей, морали и религии, предлагая взамен погружение в экстаз чувственных наслаждений на грани опасности и саморазрушения. На арт-вечере погрузишься в концепцию двоемирия — реального и потустороннего. Изучишь философию декаданса, отрицающую счастье как высшую ценность и видящую в страдании источник духовного роста. Рассмотришь эксперименты художников с оккультизмом и изменёнными состояниями сознания. В художественной практике, под специальный чай и музыку, нарисуешь череп в цветах маслом на черных холстах. Урок подходит для любого уровня художественной подготовки.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи