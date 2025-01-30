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  1. Казань
  2. События

Аудиоспектакль по барам Long Drink

ReLab Cocktail Bar
Баумана, 9а.

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Это детективное приключение для одного зрителя, в котором ты посетишь 4 бара Казани и раскроешь загадочное убийство. В каждом из баров тебя ждет особый напиток. Всё, что тебе понадобится — это телефон и наушники, а также готовность погрузиться в историю. Покупаешь билет, получаешь инструкцию и отправляешься в путь. Разворачиваться действие будет в твоей голове — вся история разыграна в формате аудио. Как это устроено? — Ты покупаешь билет на конкретную дату и время. — Берешь с собой паспорт — Берешь с собой заряженное мобильное устройство с доступом в интернет, наушники, и если необходимо — пауэрбанк. — Приходишь на точку старта — бар Relab — Заходишь в личный кабинет на сайте, пароль будет на билете. В личном кабинете появляются инструкции, с помощью которых ты двигаешься дальше по сюжету и по локациям спектакля. Не волнуйся — все локации в пешей доступности друг от друга. Зрителем может стать абсолютно любой человек: житель или гость Казани, ты можешь любить или не любить театр, но если готов погружаться в историю, то тебе понравится это приключение.

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