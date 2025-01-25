Выставка Дмитрия Булныгина погружает в исследование стазиса, парализующего состояния, охватывающего природу, общество и человеческии разум. Сложные скульптуры и объекты из металла, керамики, дерева, ткани расположены автором как застывшиий взгляд, как сцена, в которой каждый элемент существует в своей тени, не двигаясь, но и не исчезая. Булныгин создает натуралистичные растения из металла, богиню из старой мебели и ракушек и двуглавого поросенка, отстраненно рифмуя мертвое и живое, твердое и мягкое, грустное и смешное. Пространство объединяет серия объектов «Зимний гербарий», напоминающих высохшие растения. Эти «умершие» цветы выглядят острыми и холодными, словно оружие. Хрупкое превращается в прочное, неизменное и обретает почти угрожающий характер. В центре причудливого зимнего ландшафта — Марена, славянская богиня зимы и смерти, круговорота увядания и возрождения. Это антропоморфный персонаж без головы на пухлых поросячьих ногах в шутовском леопардовом колпаке, в броне из раковин мидий с перевернутой, псевдоампирной тумбочкой вместо тела. Марене приносят человеческие жертвоприношения, предпочтительно молодых, поэтому тумбочка набита пальцами с разноцветным маникюром.