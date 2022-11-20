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Lime
К35
Галерея Нико
Sistema
Омельченко (Omelchenko)
Stella Art Foundation
Здесь
Pop/off/art gallery
Один из кусочков большой Cube Gallery. Это кайфовое арт-место в самом центре — прямо напротив Красной площади. Здесь пространство разделено на зоны, в которых разные галереи экспонируют небольшие подборки современного искусства. Благодаря такому делению каждое посещение позволяет попасть в абсолютно новое пространство с новой подборкой мастеров. Сейчас выставляют в основном русских художников и скульптуров. Есть ещё магазин, где можно купить какие-то предметы современного искусства и мерч и кафе.
Один из кусочков большой Cube Gallery. Это кайфовое арт-место в самом центре — прямо напротив Красной площади. Здесь пространство разделено на зоны, в которых разные галереи экспонируют небольшие подборки современного искусства. Благодаря такому делению каждое посещение позволяет попасть в абсолютно новое пространство с новой подборкой мастеров. Сейчас выставляют в основном русских художников и скульптуров. Есть ещё магазин, где можно купить какие-то предметы современного искусства и мерч и кафе.