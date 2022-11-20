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Синтакс (Syntax)

Москва, Тверская ул., 3

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https://syntaxgallery.com/ Галерея Syntax создает пространство взаимодействия различных художественных стратегий и поколений и поддерживает российское современное искусство на международном рынке. Режим работы: ежедневно 12:00-21:00
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Комментарии

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Юлия
20 ноября 2022, 19:31

Один из кусочков большой Cube Gallery. Это кайфовое арт-место в самом центре — прямо напротив Красной площади. Здесь пространство разделено на зоны, в которых разные галереи экспонируют небольшие подборки современного искусства. Благодаря такому делению каждое посещение позволяет попасть в абсолютно новое пространство с новой подборкой мастеров. Сейчас выставляют в основном русских художников и скульптуров. Есть ещё магазин, где можно купить какие-то предметы современного искусства и мерч и кафе.

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