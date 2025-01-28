Путешествие длиной в 50 минут, которое перевернёт твоё привычное восприятие действительности. Приходи на необычную сенсорную экспозицию, которая позволит на время погрузиться в тотальную темноту и исследовать мир заново. 50 минут в этом музее — это полифония эмоций, образов и нового знания о себе, свободного от стереотипов. После выхода на свет многое для тебя станет другим. Почему так? Расскажут гиды, для которых темнота — привычная стихия. Тебя ждёт тёмная и светлая часть экскурсии: Тёмная часть (45-50 минут) Стол, диван, стены — знакомая обстановка, не правда ли? Но стоит выключить свет, как всё меняется и вместе с пространством обретает магические черты. Тебе предстоит посетить пять привычных локаций в непривычных условиях, испытать свои чувства и обнаружить в себе скрытые возможности. Звуки, ароматы, атмосфера и ощущение расширенного пространства создадут эффект путешествия по обновлённой реальности. Светлая часть (10-15 минут) Завершает экскурсию насыщенная познавательная программа. Ты узнаешь, как наш мозг воспринимает темноту и какие можно извлечь полезные навыки из такой практики, например, развитие эмоционального интеллекта. Мастера темноты расскажут об азбуке Брайля и познакомят с интересными историями из жизни незрячих знаменитостей. Одной из важных задач экскурсии является также развитие толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями. Начало экскурсии в районе ст. м. Автозаводская и Тульская. Экскурсии проходят в группах до 8 человек. Подробности на сайте организатора. Доступные даты можно увидеть, нажав на «Купить билет».