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Anti-Valentines day party

Порт 219
улица Вишняковой, 1/10с2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Забудь о романтике и валентинках! Порт 219 превратится в эпицентр драйва и безудержного веселья! Это твоя возможность от души повеселиться и сбросить напряжение, если романтика — это не твоё. Тебя ждёт незабываемая ночь с: — Крутейшими DJ-сетами — готовься танцевать до упаду. — Харизматичным ведущим, он точно не даст заскучать. — Welcome-игристым. — Играми и розыгрышами. — Настоящим Амуром! Но не таким, каким ты себе представляешь. — Зажигательным гоу-гоу шоу. — Стильными фотозонами и профессиональным фотографом. — Предсказателем судьбы — узнаешь, что тебя ждет в этом году. Dress-code: элемент красного. Не упусти шанс повеселиться и завести новые знакомства! Приходи, будет жарко!

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