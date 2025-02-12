Персональная выставка резидентки Вади. Этот проект стал для художницы способом пережить и переосмыслить свой опыт. Через образы близких, детства и поиска опоры, Вадя передает тонкие грани человеческих переживаний. Ее работы полны личных символов, которые превращают индивидуальную историю в универсальный язык чувств. Несмотря на кажущуюся мрачность, работы художницы наполнены светом — они о принятии, преодолении и любви, которая дает силы идти дальше. Выставка продлится всего четыре дня, успевай! График работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00 Стоимость билетов 200 рублей (по средам вход свободный). Оплата на входе.