ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Бывшие

Нижегородский независимый «Театр на Счастливой», улица Дьяконова, 1Е

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 950₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Бывшая жена — это как стоптанные ботинки: вышли из моды, а выбросить жалко. А бывший муж — он, как вчерашний ужин, интереса уж точно не вызывает… Но так ли все на самом деле? А если бывшие супруги живут под одной крышей в силу обстоятельств? Да еще и не одни, а со своими новыми спутниками? С одной стороны, все происходящее — почти комедия… А может быть, драма? Или вообще семейный триллер?

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Леди Макбет Мценского уезда
Леди Макбет Мценского уезда

1200₽

Катапульта
Выбор редакции
Катапульта

1200₽

Заходит андроид в бар
Выбор редакции
Заходит андроид в бар

1200₽

Бешеная Балерина
Выбор редакции
Бешеная Балерина

от 1000₽

Любить Сальвадора
Любить Сальвадора

от 1300₽

Циники
Циники

1200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста