Бывшие
Нижегородский независимый «Театр на Счастливой», улица Дьяконова, 1Е
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 950₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Бывшая жена — это как стоптанные ботинки: вышли из моды, а выбросить жалко. А бывший муж — он, как вчерашний ужин, интереса уж точно не вызывает… Но так ли все на самом деле? А если бывшие супруги живут под одной крышей в силу обстоятельств? Да еще и не одни, а со своими новыми спутниками? С одной стороны, все происходящее — почти комедия… А может быть, драма? Или вообще семейный триллер?
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