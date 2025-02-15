Бывшая жена — это как стоптанные ботинки: вышли из моды, а выбросить жалко. А бывший муж — он, как вчерашний ужин, интереса уж точно не вызывает… Но так ли все на самом деле? А если бывшие супруги живут под одной крышей в силу обстоятельств? Да еще и не одни, а со своими новыми спутниками? С одной стороны, все происходящее — почти комедия… А может быть, драма? Или вообще семейный триллер?