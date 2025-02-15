Внимание: перенос события на 15 февраля 2025, 12:00. Арт-бранч — это уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. Фавориты и фаворитки — так называли любовников и любовниц первых лиц государства. Какое влияние они оказывали на государей? Кто из них фактически управлял страной? Можно ли было стать из фаворитки женой монарха? Это и многое другое ты узнаешь на лекции. Героями рассказа станут: — Пётр I и его фаворитки. У первого императора России было много любовных интересов: поговоришь о Марии Гамильтон, Анне Монс и Марте Скавронской — Анна Иоанновна и Бирон — Елизавета Петровна и Алексей Разумовский — Екатерина II и 2 Григория ( Орлов и Потемкин) — Александр II и Екатерина Долгорукова — Николай II и Матильда Кшесинская. Из возлюбленной наследника престола в жену его брата Лектор бранча: Полина Федорова — профессиональный гид по Петербургу, лектор по литературе и истории. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: — игристое вино Абрау Дюрсо Императорское — клюквенный морс